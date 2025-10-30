Fallece Juan Carretero, coronel de caballería que vivió el inicio de la hípica federada en CyL y compitió durante tres décadas

Juan Carretero Mateo, coronel de caballería y competidor en los 60, 70 y 80 Federación Hípica de Castilla y León

El mundo de la hípica de Castilla y León llora este jueves la muerte de Juan Carretero Mateo, coronel de caballería que vivió los inicios de este deporte a nivel federado en la Comunidad y que compitió durante las décadas de los 60, 70 y 80 en las disciplinas de Salto y Completo con caballos como Palmero, Sheta, Diamante o Trampas.

Actualmente era presidente de la Comisión de Concurso Completo de la Federación Hípica de Castilla y León, a la que ha estado ligada prácticamente desde sus inicios con diversas funciones.

Tenía los títulos de profesor de equitación, educación física, especialista en cría caballar o juez nacional de salto, entre otros.

También era poseedor de distinciones como la Cruz 1ª clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco y Cruz 2ª clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

No solo ocupó cargos orgánicos en la Federación Hípica de Castilla y León desde sus inicios, sino que también fue miembro del Comité Técnico de Jueces de la Real Federación Hípica Española.

"Su espíritu deportivo, saber estar y comportamiento ejemplar permanecerá para siempre entre quienes le conocimos", han apuntado desde la Federación Hípica de Castilla y León en un comunicado.

La capilla ardiente se ha instalado este jueves, 30 de octubre, a las 16:00 horas en el Tanatorio El Salvador de Valladolid. El funeral tendrá lugar este viernes a las 19:30 horas en la parroquia de Santo Tomás.