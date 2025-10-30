Detenido un radical del Pucela tras lanzar una enorme piedra a un Ultra Boy del Sporting: la Policía evita una gran pelea

Imagen del partido entre el Real Valladolid y el Sporting en Zorrilla Fotografía: Real Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón este 23 de octubre como presunto autor de un delito de desórdenes públicos tras lanzar una piedra de grandes dimensiones contra el grupo rival, acción que fue neutralizada por un agente, informan fuentes policiales.

Con motivo del partido de fútbol que se celebró en el Estadio José Zorrilla entre Real Valladolid y Sporting de Gijón, que fue declarado de alto riesgo, se activó un dispositivo especial de seguridad con un refuerzo significativo de efectivos policiales.

“La animadversión histórica entre las aficiones radicales de ambos clubes motivó que, a primera hora de la mañana se detectaran movimientos organizados de grupos con intención de protagonizar una pelea multitudinaria antes del partido”, señala la Policía Nacional.

A las 10:15 horas se localizó un primer grupo que estaba compuesto por 54 aficionados ultras del Real Valladolid, que fue contenido en una zona residencial.

Minutos después, la Unidad de Prevención y Reacción, mientras realizaba la identificación documental de los integrantes del primer grupo, fue alertada por la sala Cimacc 091 de la presencia de un segundo grupo radical, integrado por 74 miembros. Se trataba del colectivo ‘Ultra Boys’ del conjunto asturiano que se dirigía a la sede del grupo local.

Gracias a la rápida actuación policial, que logró contener simultáneamente a ambos grupos y canalizar sus movimientos, se evitó un enfrentamiento directo, a pesar de la cercanía entre ambos.

En el momento de máxima tensión, la única separación entre los dos grupos fue la barrera policial, circunstancia en la que se produjo el episodio violento objeto de investigación.

Durante dicho episodio, se registraron lanzamientos de objetos, entre ellos una piedra de grandes dimensiones, superior al tamaño de una palma, que fue lanzada por uno de los integrantes del grupo local.

El objeto fue interceptado de forma instintiva por un agente mediante el uso de su defensa reglamentaria, evitando que impactara contra los aficionados del Sporting situados al otro lado de la línea policial.

El autor del lanzamiento fue identificado por otro agente del mismo indicativo, procediéndose a su detención por la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, al haber alterado la paz pública mediante actos violentos evidentes, en el contexto de actuación grupal.

El detenido fue puesto en libertad una vez se le tomó declaración.