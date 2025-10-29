El Supremo confirma la anulación de la ordenanza de Valladolid que eliminó carriles bus y bici

Operarios y agentes de la Policía Municipal de Valladolid comienzan a coordinarse en el inicio del desmantelamiento del carril bici que va por la calzada en el Paseo de Isabel la Católica

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Valladolid, como estrategia para dilatar el proceso para evitar la reversión en movilidad, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anulaba la ordenanza de 2023 que eliminaba alguno de los carriles bus y bici de la ciudad.

El Ayuntamiento de Valladolid ejecutó en dicho momento la ordenanza que suprimió los carriles bus del Puente de Poniente, Avenida Gloria Fuertes, calle López Gómez, Puente de Isabel la Católica, Plaza de la Universidad y Avenida de Miguel Ángel Blanco, mientras que se desmantelaron los carriles bici del Paseo de Isabel la Católica y la Avenida de Gijón.

El TSJCyL declaró en 2024 que la ordenanza había "infringido la Ley sobre Tráfico" porque se limitaba en la forma que se hace la posibilidad de los interesados en la utilización de las vías públicas, "sin indicarse a quienes afecta la restricción y cómo va a hacerse, sin que sea admisible una normativa con tal falta de determinación que deje en manos de quien no puede emanar la limitación de las vías públicas, su establecimiento".

El tribunal concluyó entonces que "la exigüidad de la disposición la hace inviable jurídicamente hablando, en cuanto se convierte, en realidad, en una norma de reenvío y no cumple las finalidades para las que está prevista".

De esta manera, se anulaba dicha ordenanza que establecía la eliminación de carriles bici y bus en Valladolid e instaba a aclarar ciertos aspectos que fueron subsanados en una ordenanza posterior y que fue aprobada el pasado mes de mayo.

Con el objetivo de evitar la reversión de las medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Valladolid para acabar con el modelo de movilidad del anterior equipo de Gobierno municipal, la sentencia del TSJCyL fue recurrida como estrategia para dilatar el proceso mientras se subsanaban las deficiencias.

Para Ecologistas en Acción, la inadmisión a trámite del recurso pone de manifiesto la "maniobra torticera" del Ayuntamiento de Valladolid por recurrir "sin fundamento alguno" dicho pronunciamiento judicial que "habría evitado el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica".

En este sentido, piden al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que restituya el carril bici en el trazado "establecido por el Plan General de Ordenación Urbana y el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura".

De esta forma, emplazan a recuperar el "reparto equitativo" del espacio público del paseo entre bicicletas, peatones y vehículos para "no seguir perjudicando a los cientos de ciclistas que siguen usando diariamente esta vía, con peligro para su seguridad".

"Ello sin perjuicio de que se mantenga el actual carril bici de ocio de los parques de las Moreras y la Rosaleda y de la recuperación del carril bici de la Avenida de Gijón y de los carriles bus suprimidos por el equipo de gobierno popular contra la jurisprudencia que él mismo provocó", han zanjado.