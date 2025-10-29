El ruido de las obras en una vivienda termina en una reyerta multitudinaria en el barrio de La Pilarica

El ruido que producían las obras en una vivienda del barrio de La Pilarica de Valladolid acabó siendo la causa de una reyerta multitudinaria en el barrio. Dos personas han sido detenidas por las amenazas que realizaron durante la pelea con dos cuchillos de cocina de grandes dimensiones.

El conflicto implicó a una veintena de personas el pasado lunes 27 de octubre. Dos grupos se enzarzaron por culpa de los ruidos de las obras que se estaban desarrollando en el piso superior de la residencia de una de las familias. Las molestias derivaron en insultos y más tarde en amenazas.

La pelea comenzó en el inmueble y se trasladó más tarde a la calle. Allí se produjeron las amenazas con arma blanca, que incluso provocó una lesión leve en la mano derecha de uno de los detenidos. Fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid bajo custodia policial.

La Policía Nacional pudo localizar en dos vehículos que estaban aparcados en la zona de la reyerta los cuchillos de cocina. Los dos detenidos están acusados de un delito de amenazas. Uno además suma un delito de lesiones.