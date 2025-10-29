Carnero achaca a "Óscar Puente y su gente" el deterioro de las instalaciones deportivas: "Alguien quiere embarrar"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha achacado este miércoles a "Óscar Puente y su gente" la situación de deterioro de varias de las instalaciones municipales de la ciudad. En este sentido, ha insinuado que hay "alguien que quiere embarrar y decir que es un desastre".

Tras reunirse este pasado martes con los principales clubes deportivos de la ciudad, Carnero ha asegurado que "no hubo ningún tipo de manifestación de queja por parte de los clubes a la relación que mantiene este Ayuntamiento con ellos".

El regidor ha reconocido que recibió una carta el pasado viernes firmada por algunos de los clubes deportivos de la ciudad que manifestaban su descontento por el estado de varias de las infraestructuras municipales de la ciudad, especialmente tras la polémica por las goteras del Polideportivo Pisuerga que obligaron a parar el partido de la Copa de España entre el CBC Valladolid y el Estudiantes.

Sin embargo, ha resaltado que "no es una situación (la del polideportivo) que hayamos materializado nosotros, sino que viene heredada". Fruto de la carta, Carnero convocó a los clubes a esta reunión que se desarrolló, según ha asegurado, en un tono "cordial".

Y ha incidido en que el mantenimiento de las instalaciones deportivas por parte del anterior equipo de Gobierno municipal, de PSOE y VTLP y liderado por el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, "deja mucho que desear".

Además del Polideportivo Pisuerga, ha recordado que la construcción del Polideportivo Miguel Delibes en "menos espacios del que se tenía no es algo que fuera decisión de este equipo de Gobierno, fue del anterior".

También que la situación "lamentable" de las piscinas de Riosol no fue "provocada" por el actual Gobierno de PP y Vox, sino que es obra de "Óscar Puente y su gente".

De esta manera, ha incidido en cómo desde hace dos años Carnero y su equipo han "materializado Riosol y todo lo que tiene que ver con el proyecto que vamos a llevar a efecto con el presupuesto del año 2026 en las cubiertas del Polideportivo Pisuerga".

De la misma forma, ha destacado que ellos han llevado a cabo el campo 2 de rugby en Pepe Rojo, lo que "implica y supone que hemos invertido nosotros en dos años más que el anterior equipo de Gobierno en ocho".

Asimismo, ha asegurado que preguntó en la reunión a los clubes si tenían "algún problema o alguna duda" y estos le manifestaron que "no".

A partir de ahora, se fijará una segunda reunión de trabajo que ya incorpore el objeto para ver si son "capaces de ir todos los clubes de la mano, incorporándose incluso el Real Valladolid, para crear marca de deporte ciudad de Valladolid".

"Que nos permita a todos beneficiarnos en una relación que tenemos que mantener desde el deporte por ejemplo con el comercio de proximidad de la ciudad o con la posibilidad de que podamos acceder a posibles patrocinios de carácter transversal por parte de alguna empresa o entidad importante", ha añadido.

Para zanjar el asunto, Carnero ha garantizado que "la realidad" es que se encontraron con una "falta de mantenimiento y decisiones adoptadas de manera errónea por los anteriores responsables", al tiempo que ha asegurado que ellos lo van "reconduciendo".

Por último, ha emplazado a preguntar a los clubes, "uno a uno", sobre la actual relación de estos con el Ayuntamiento de Valladolid.

"No hay alcalde B"

Respecto a otras cuestiones, Carnero también ha respondido al anuncio por parte del PSOE de que irá a la vía judicial por vetar dos mociones que pretendía debatir sobre la labor del coordinador de políticas públicas de Valladolid, adscrito a Alcaldía, y de nueva creación.

Los socialistas entendían que el alcalde habría "vulnerado la Constitución" y el regidor les ha contestado que, aunque respeta todo lo que realicen desde el punto de vista jurisdiccional, en este caso "cuando no hay objeto es imposible de que se produzca una situación como la que pretende hacer valer el PSOE".

Y es que Carnero ha resaltado que el artículo 23 de la Constitución del derecho a la participación es "claro": "Tiene que haber un objeto y en este caso no hay porque es inexistente".

En este sentido, ha argumentado que en el Ayuntamiento de Valladolid "no hay alcalde B", tal y como denominan los socialistas al coordinador de políticas públicas.

"Les he dicho en las dos juntas de portavoces que han pretendido debatir ese supuesto alcalde B, que si querían que habláramos del coordinador de políticas públicas no tenemos ningún problema y así viene recogido en las correspondientes actas", ha afirmado.

En este sentido, ha insistido en que "de lo que no existe no se puede hablar" y ha ironizado con que si alguno de los grupos presentase una propuesta para que "habláramos de los astronautas vallisoletanos".

"Aquí podremos hablar de cómo entendemos los vallisoletanos la astronomía, pero astronautas vallisoletanos no existen", ha sentenciado.