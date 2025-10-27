La tasa de basuras enciende a los hosteleros de Valladolid que cargan contra el Ayuntamiento y este responde: "Debe ser justa"

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid ha denunciado “los criterios que se establecen en la ordenanza de basuras” y también “los errores en la emisión de los recibos de la tasa y la falta de respuesta del ayuntamiento ante las reclamaciones”.

APEHVA, que representa tanto a los empresarios de Restauración, Ocio Nocturno, como al sector del hospedaje, ha querido expresar su “profundo malestar” ante la situación generada por la reciente emisión de los recibos correspondientes a la tasa de recogida de basuras que están a punto de cumplir su periodo de pago”.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, manifiesta “su protesta frente a los criterios que se han utilizado para elaborar la ordenanza creando agravios comparativos entre empresas del mismo sector y no cumpliendo el fundamento de la ordenanza”.

“Errores significativos”

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería de Valladolid añaden que “han detectado errores significativos en la confección de los importes con cantidades que no se corresponden con la realidad ni con la actividad del negocio”.

Aseguran que “pese a que han presentado múltiples reclamaciones y solicitudes de revisión ante el Ayuntamiento, no se ha obtenido respuesta ni soluciones concretas” lo que genera, según ellos, una “grave indefensión e incertidumbre económica en un sector que ya soporta una elevada presión fiscal y un aumento en sus costes”.

“No entendemos como se pueden emitir recibos con importes erróneos y luego ignorar las reclamaciones. Exigimos transparencia, una revisión inmediata de los recibos y una atención eficaz por parte de la administración”, ha añadió los portavoces del sector.

Una tasa “proporcional y justa”

El colectivo hostelero recuerda que la tasa de basuras “debe ser proporcional, justa y ajustada al real uso del servicio” y “no puede convertirse en un nuevo obstáculo para la supervivencia de los negocios locales”.

Solicitan al Ayuntamiento que “habilite un canal específico de atención al sector hostelero” con el fin de “resolver los casos pendientes y evitar que esta situación se repita en el futuro”.

Finalizan asegurando que “hasta que no se regularice la situación y se revisen los importes incorrectos” los hosteleros se reservan el derecho a “emprender acciones administrativas y legales necesarias para defender sus derechos frente a los criterios de esta ordenanza”.

El Ayuntamiento responde

“Estamos en contra de la tasa de basuras, pero a este ayuntamiento se le exige el cumplimiento de la ley no habrá amnistías. Se trata de una ley injusta. Además, el Gobierno de España no ha hecho un desarrollo reglamentario de la ley porque cada ayuntamiento lo aplica como considera”, ha asegurado, en declaraciones a este periódico, Francisco Blanco.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid ha afirmado que con la tasa de basuras “el gran perjudicado es el ciudadano que ve como principios como el de igualdad no están siendo respetados y nos genera una inseguridad jurídica”.

“El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado diferentes iniciativas para que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes no tengan que cumplir con esta ley y la oposición votó en contra”, añade Blanco.

El concejal añade que “la tasa de basuras en Valladolid es nueva y que, como todo en sus inicios, debe esperar a la evolución” afirmando que “están en contacto constante con las diferentes asociaciones”.

“Somos conscientes de sus críticas. Cuando tengamos conocimiento del comportamiento total de la tasa en su conjunto, con las reclamaciones, bonificaciones, pagos, incumplimientos y aciertos, podremos tomar las medidas oportunas para cumplir una ley que no nos gusta y con la que estamos en contra”, afirma el edil.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa añade asegura que el valor medio de la tasa doméstica en España en 2025 “asciende a 116,32 euros por vivienda” mientras que en “Valladolid está en 70,87”.