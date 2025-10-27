Detenido un reincidente tras ser cazado y arrastrar por el suelo a la trabajadora de un supermercado en Delicias

La Policía Nacional ha detenido, sobre las 19:00 horas del 23 de octubre, a un varón como presunto autor de un delito de lesiones en un establecimiento de alimentación ubicado en el barrio de Delicias. Todo tras ser comisionados por la sala CIMACC 091 ante el aviso de una agresión en el interior del local.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, donde fueron informados de que varios empleados del supermercado mantenían retenido a un varón que acababa de agredir a una trabajadora.

Todo después de que el individuo fuera reconocido como presunto autor de varios hurtos cometidos en el mismo establecimiento en fechas anteriores.

A su llegada, los agentes de Policía Nacional se entrevistaron con la víctima, quien manifestó que, mientras desempeñaba funciones como cajera, observó la entrada del varón al local, identificándolo sin lugar a duda como el autor de los hurtos previos.

Al solicitarle que permaneciera en el establecimiento para su identificación policial, el hombre intentó abandonar el lugar, momento en el que la empleada se interpuso para impedir su salida.

El individuo reaccionó de forma violenta, empujando a la trabajadora y sujetándola por la ropa y el brazo, arrastrándola por el suelo durante varios metros hasta la vía pública.

Como consecuencia, la víctima sufrió golpes en la espalda, brazos y mano derecha, siendo auxiliada por viandantes que lograron liberarla del agresor, quien fue retenido por clientes hasta la llegada de los agentes.

Ante los fuertes dolores manifestados por la víctima, los actuantes solicitaron asistencia médica urgente, personándose en el lugar un indicativo sanitario de Sacyl, que procedió al traslado de la mujer al Hospital Universitario Río Hortega para la valoración de sus lesiones.

El agresor, presente en el lugar, fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones y trasladado a dependencias policiales donde se finalizó el atestado policial y se presentó al detenido ante la autoridad judicial que determinó su puesta en libertad.