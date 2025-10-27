Dos accidentes en cinco horas en las carreteras de Valladolid y provincia dejan varios heridos
Una colisión por alcance y un accidente con dos turismos y una moto implicados han obligado a actuar a los servicios de emergencias.
El Servicio de Emergencias ha informado, en la mañana de este lunes, 27 de octubre de dos accidentes que han tenido lugar en las carreteras de Valladolid capital y también en la provincia.
El primero de ellos se ha producido a las 09:38 horas tras una colisión por alcance entre dos turismos que ha tenido lugar en el punto kilométrico 147 de la A-62, en Tordesillas y sentido Valladolid.
En el siniestro ha resultado herida una mujer de 78 años que se quejaba de dolor en el pecho. Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y también a Emergencias Sanitarias-Sacyl.
A las 14:24 horas de la tarde, el 112 era informado de una colisión en la Avenida de Salamanca, a la altura del Duque de Lerma.
En el accidente se han visto implicados dos turismos y una moto y ha resultado herida una de las ocupantes de la moto.
Se trata de una mujer de 55 años que se quejaba del brazo. Se ha dado información a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.