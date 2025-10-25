Mañana de sustos y accidentes con autobuses, bicicletas y menores implicados en Valladolid

Mañana de sustos y accidentes en Valladolid la de este sábado, 25 de octubre, en el que se han visto implicados un ciclista, también personas que viajaban en un autobús de Auvasa, y un accidente en Laguna de Duero, como ha informado el Servicio de Emergencias.

A las 10:41 horas de la mañana se ha producido un accidente entre un turismo y una bicicleta en el kilómetro 2 de la CL-610 en Valladolid, en concreto en la rotonda con la VA-30.

Tras recibir el aviso la sala del 112 ha dado la alerta a la Policía Nacional, también a la Policía Local y a miembros de Sacyl.

El herido era un hombre de unos 70 años que estaba consciente tras el siniestro.

El segundo de los sucesos se ha producido a las 12:13 horas de la mañana después de que el 112 recibiera aviso de un accidente entre un autobús de Auvasa y un turismo en la calle Miguel Íscar, a la altura del número 11.

Fuentes del Servicio de Emergencias apuntan que una pasajera ha sufrido una caída y presentaba dolor costal y de hombro.

Sacyl ha enviado recurso para atender a la mujer, de unos 60 años, y ha avisado además a la Policía Nacional y Local.

El tercero de los accidentes se ha producido a las 12:39 horas de la mañana después de que varias llamadas a la sala del 112 alertaran de un accidente en el kilómetro 180 de la N-601 sentido Boecillo, en Laguna de Duero, a la altura de la planta potabilizadora.

Se trataba de una salida de vía con vuelco de un turismo en el que, según uno de los acertantes, había cinco ocupantes.

Han sido avisados la Guardia Civil de tráfico la Policía Local de Laguna de Duero y Sacyl.

Emergencias sanitarias Sacyl ha enviado recursos para atender a un varón con mareos y dos menores que tienen golpes.

Además, en la noche de este viernes, 24 de octubre, los Bomberos de la Diputación de Valladolid han tenido que intervenir en el incendio de una chimenea en un chalé de Tudela de Duero, sin heridos y quedando el fuego controlado sin mayores daños.