Una furgoneta cae al río y comienza a arder tras sufrir un accidente en Villabrágima

Una furgoneta ha sufrido un accidente en la localidad vallisoletana de Villabrágima. Una llamada al servicio de emergencias 112 ha alertado del siniestro a las 20:38 horas.

Se ha comunicado que había una furgoneta en el río y que el vehículo estaba ardiendo. La zona del accidente está entre el polideportivo y las piscinas del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado una dotación de Bomberos de la Diputación de Valladolid, agentes de la Guardia Civil y asistencia médica del Sacyl.

Por el momento se desconoce si hay heridos en este accidente.

Noticia en actualización

