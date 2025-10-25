Detenido el autor de varios robos en Valladolid: el dueño de una gasolinera le sorprendió mientras se comía un helado

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre acusado de ser el autor de varios robos con fuerza durante las últimas semanas en establecimientos de la ciudad.

El último de ellos en una gasolinera a primera hora de la mañana. El ladrón rompió los cristales y cogió varios productos del establecimiento. Fue sorprendido por el dueño comiéndose un helado cuando se disponía a abrir el negocio. Huyó con los objetos sustraídos pero la Policía Nacional pudo detenerle pocas horas después.

Le encontraron en una casa en ruinas en posesión del producto robado. Los agentes dieron con él tras ver tiradas latas de cerveza y cajetillas de tabaco en una finca cercana al lugar del robo.

El responsable de la gasolinera ha podido reconocer al arrestado. Asegura que es el autor de más robos en este mismo establecimiento. También coincide con la descripción aportada por testigos de otros robos con fuerza.

Ha sido puesto a disposición judicial. El juez decretó su puesta en libertad.