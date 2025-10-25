El 'Búfalo' Alexis (27) se sube al ring del boxeo profesional: "En mi vida he renunciado a mucho, pero esto es lo que me hace feliz"

Resiliencia. Esta es la palabra que persigue a Alexis García García (8-7-1998, Valladolid) desde que iniciase su andadura en el mundo del boxeo ahora hace 10 años. Una característica que comparte con animales como el búfalo, por eso ha adoptado ese apodo a raíz de que comenzase a llamárselo un amigo.

El joven vallisoletano debuta este sábado, 25 de octubre, en su ciudad natal como profesional ante el nicaragüense Eligio Palacios, con residencia en Aragón. "He tenido que renunciar a muchas cosas en mi vida social y familiar, pero esto es lo que me hace feliz", apunta en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la previa de su combate.

Perseverante, implicado y trabajador. El púgil se siente ahora con la experiencia suficiente para dar el salto de categoría, dejando atrás los combates amateur donde ha buscado todos estos años "rodar con mucha variabilidad de rivales".

El debut será esta tarde-noche a partir de las 19:00 horas en el pabellón Pilar Fernández Valderrama. Una velada que como evento principal tendrá al vallisoletano Salvi Jiménez y como combate co-estelar la del burgalés Yazid Ezzaidani, que se juega el acceso al Campeonato de España. Justo antes de ellos llegará el momento de Alexis, a quien precederán cinco combates amateur para abrir el apetito.

"Es el momento", apunta el 'Búfalo'. Con esta contundencia, Alexis afronta su debut profesional "seguro y tranquilo" por todo el trabajo hecho que lleva a sus espaldas. Asegura no estar nervioso, pero sí su familia. Tiene claro que se centrará en "estudiar al rival" en los primeros compases y a partir de ahí, en función de cómo se sienta sobre el ring, "hacer una estrategia u otra".

Inicios en el boxeo

A sus 27 años, se enfundó los guantes ahora hace una década. Lo hizo motivado por hacer deporte y empujado por su hermano. "Desde el primer día que entré en un gimnasio de boxeo supe que este era mi deporte", recuerda.

Se prepara en el Club de Boxeo La Campiña, en la zona de San Pedro Regalado. Durante la etapa de amateur, que este sábado ya pasará a ser pasado, ha cosechado un oro en el Campeonato Internacional 'Enrique Soria'.

Asimismo, reconoce tener un "sabor agridulce" por no haberse proclamado campeón de España en categoría amateur. En cualquier caso, tiene cuatro bronces en este torneo y un tercer puesto en el campeonato internacional 'Boxam'.

Pase lo que pase, este sábado tiene claro que su sensación es de que "te quitas un peso de encima". "No es solo el combate en sí, sino que hay muchísimas cosas detrás que la gente de a pie no ve", explica.

Sacarse la licencia, pasar reconocimientos médicos, hacer trajes a medida, conseguir todo el material necesario para los entrenamientos y buscar patrocinadores. Un sinfín de tareas que te generan un "cierto estrés". "Ya no es solo entrenar y competir, sino que todo eso también requiere mucha energía", precisa.

Y es en este trabajo silencioso donde destaca el joven púgil, por su constancia. Si hay algo que muchas veces no se tiene en cuenta en el mundo del boxeo, son los sacrificios y esfuerzos que llevan a cabo los deportistas para prepararse las peleas.

Para Alexis, lo "más duro" es prepararse para dar el peso. En su caso ha tenido que bajar de peso, que habitualmente siempre es "peor" porque "cuesta más". "No puedes comer tanta cantidad", apunta.

Alexis García García en el club de boxeo La Campiña

Sin embargo, él lleva una "dieta muy saludable durante todo el año" y eso le ayuda a que para estas ocasiones el recorrido a hacer sea menos tedioso.

Se presenta en el ring del boxeo profesional convencido de que ha tenido una "buena preparación", además de mostrarse "contento y con ganas de darlo todo".

Aunque la parte física es la más visible, también se ha centrado en llegar listo a nivel mental. "En el deporte de competición, la cabeza si no es el 100%, es el 90% de todo. Es lo que marca la diferencia", asegura.

Para ello, se fija el objetivo de hacer bien las cosas tanto en los entrenamientos, la dieta y el descanso, ya que esto es lo que a él mismo le da la "seguridad y la confianza".

"Soy un deportista de élite que siempre cumplo con todo y además ya no es que cumpla, sino que disfruto", señala orgulloso.

"He renunciado prácticamente a todo"

La carrera del deportista profesional no está exenta de sacrificios, como no podía ser de otra manera. Para llegar hasta aquí, Alexis ha tenido que renunciar a "prácticamente a todo".

"A muchos eventos y muchas celebraciones no he podido asistir. Y es algo que durante mucho tiempo me ha causado una frustración, pero he entendido que esto es lo que me gusta y que ya no es un sacrificio, sino que disfruto de cada momento", puntualiza.

Por todo ello, está muy seguro de que "merece la pena". "Cada noche que me voy a la cama siento paz conmigo mismo y doy lo mejor de mí cada día. Esto es lo que me hace sentir bien", insiste.

"Ha abierto el camino"

Alexis debutará profesionalmente en el boxeo en su Valladolid natal, algo que le genera "orgullo" y le motiva. Además, está "encantado" de ayudar y aportar su "granito de arena" a cada persona que se acerque a él en el gimnasio para seguir contribuyendo a que "esté creciendo tanto el boxeo".

Y a ese mismo ring se subirá Salvi Jiménez, también vallisoletano y quien para Alexis es "un guía que ha abierto el camino" y le ha hecho "creer de verdad que es posible todo lo que pase".

El multicampeón vallisoletano es un "referente" para Alexis, teniendo además muy claro que "conseguirá muchos más grandes títulos".

Esta noche Alexis vivirá, quizás, el combate más importante de su carrera hasta ahora. Pero él prefiere no tomárselo como una presión. "Esto lo hago porque me hace disfrutar, ser feliz con lo que hago y lo que voy a hacer es darlo todo en el ring", avanza.

A partir de ahora, su sueño sería ser campeón de España de boxeo profesional, pero es consciente de que de momento tiene que "ir paso a paso" mientras "se disfruta del camino, que es lo importante".

"La resiliencia va mucho conmigo, el no rendirse nunca y seguir con un objetivo hasta el final", zanja el 'Búfalo' de Valladolid horas antes de subirse al ring del boxeo profesional.