El particular vía crucis de Antonio Pelayo, el prestigioso periodista y sacerdote vallisoletano

El periodista Antonio Pelayo, durante una de sus coberturas para Antena 3 por la muerte del papa Francisco.

El prestigioso periodista y sacerdote vallisoletano Antonio Pelayo, conocido por ser corresponsal de Antena 3 en Roma durante más de tres décadas, ha sido acusado de una presunta agresión sexual a un compañero de profesión de 40 años. El incidente habría ocurrido presuntamente en medio del revuelo mediático tras la muerte del Papa Francisco en abril pasado.

Según el diario italiano Corriere della Sera, la acusación contra Pelayo, de 81 años, con una reconocida trayectoria y al que no se le conocía ningún escándalo hasta el momento, se presentó durante el cónclave posterior al fallecimiento del pontífice y las semanas siguientes. Tras la investigación preliminar de la Fiscalía de Roma, se formularon cargos por agresión sexual contra el religioso y periodista.

Siempre según la información publicada por el diario italiano, los hechos habrían ocurrido en el contexto de una relación profesional, casi de amistad, surgida entre ambos periodistas durante la cobertura de la muerte del papa.

El 16 de abril, Pelayo habría invitado supuestamente al denunciante a su domicilio en el centro histórico de Roma, en un encuentro que transcurrió sin incidentes. Sin embargo, el 23 de mayo, durante una segunda invitación, el corresponsal habría realizado un acercamiento físico insistente, que se tornó agresivo tras la negativa del denunciante a aceptar una copa de whisky.

Finalmente, y según el rotativo, el denunciante habría logrado abandonar la vivienda y, días después, presentó la denuncia. La investigación reveló que Pelayo envió mensajes de disculpa tras el incidente. Además, el hecho de que el denunciante, afectado por el episodio y temiendo reencontrarse con el sacerdote, tuviera que mudarse a otra ciudad, refuerza la credibilidad del relato según la Fiscalía, tras la reconstrucción de los hechos.

El vallisoletano Antonio Pelayo es una de las voces más acreditadas en cuanto a la información vaticana. Durante el mes de mayo, el veterano periodista protagonizó numerosas conexiones en directo con los diferentes programas de actualidad de Antena 3.

Visiblemente emocionado, el reportero informó del fallecimiento del Papa Francisco, con el que mantenía una relación muy estrecha. Tal y como contó a Sonsoles Ónega, Francisco le había regalado por su cumpleaños seis botellas de vino argentino. "He perdido a un padre", se lamentaba.