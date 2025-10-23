Detenido en Valladolid el quinto implicado de una red de tráfico de drogas en el barrio 4 de Marzo

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

La detención está enmarcada en la operación 'Barrio', en la que desmantelaron tres puntos de venta de droga en el barrio 4 de marzo el pasado mes de septiembre.

La operación se saldó con la detención de cuatro personas, una mujer y tres hombres, uno de los cuales ingresó en prisión. Asimismo, intervinieron 60 gramos de heroína, 80 gramos de cocaína, 1.590 euros en efectivo, 150 comprimidos de Trankimazin y 130 comprimidos de Rivotril.

El valor de las sustancias intervenidas hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 19.064,41 euros. Los investigadores del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial, estaban tras la pista de un quinto implicado al que no localizaban, por lo que establecieron un dispositivo de localización y detención.

El hombre estaba encartado en la investigación policial como una de las personas que vendían papelinas de heroína y cocaína a terceros, y estaba integrado en la estructura de la organización criminal.

El dispositivo policial ha culminado con éxito en la tarde del 21 de octubre, cuando el hombre ha sido localizado y detenido por agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Con esta detención se considera desarticulada esta organización y finalizada la operación policial. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.