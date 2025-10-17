Vicky, estudiante leonesa viviendo en una residencia de Valladolid: "No pensé en alquilar, aquí lo tengo todo"

Virginia Bel Diez es una joven, de solo 20 años, que vive desde hace tres en Valladolid. Ella nació en León, pero estudia Ingeniería de Organización Industrial en la UVa, y se muestra contenta con su vida en la ciudad del Pisuerga.

Desde el principio vive en la Residencia Femenina de Estudiantes Universitas. Un lugar en el que ha hecho amigas y en el que pasa su día a día con todas las necesidades básicas cubiertas.

Charlamos con ella sobre la problemática de la vivienda, sobre su presente, y sobre su futuro en esta entrevista.

Una joven dinámica

“Soy una persona inquieta a la que le gusta estar siempre haciendo cosas y rodeada de gente. También disfruto organizando diferentes eventos. En ocasiones me meto en demasiados saraos, pero no quiero pasar por la universidad de puntillas. Estudio, que es mi obligación, y aporto todo lo que puedo”, asegura Virginia Bel Diez, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Nuestra protagonista tiene solo 20 años. Nació en León y se encuentra en Valladolid estudiando Ingeniería de Organización Industrial en la UVa de manera presencial y de forma semipresencial está en la Escuela de Liderazgo Universitario, en la Francisco de Vitoria de Madrid.

Amante del deporte, de hecho, juega en un equipo de baloncesto vallisoletano, le encanta también el tenis o esquiar y es además monitora de ocio y tiempo libre en verano. Echa una mano en diferentes campamentos.

Vicky con una tabla de surf Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Recuerda su infancia con “mucho cariño y amor” por parte de su familia. Completó las enseñanzas básicas en el Colegio Discípulas de Jesús de León y, con 16 años, se fue al Instituto Padre Isla para estudiar el bachillerato.

“En la ESO comencé a ser consciente de que me gustaba la ingeniería. Estaba y estoy en el proyecto Stem Talent Girl. De pequeña quería ser desde médica hasta astronauta, pero finalmente me decidí por cursar una ingeniería”, nos explica.

Feliz en su residencia

En la actualidad, en Valladolid, nuestra protagonista estudia Ingeniería de Organización Industrial. Está en el tercer curso. Lo eligió porque, dentro de esta carrera, se ubica el “establecer un equipo y moverse en algo que pega con su personalidad”, apunta.

“Llegué a Valladolid en 2023, con solo 18 años. Me dio mucha pena salir de León, pero tengo la suerte de contar con una familia unida. Tenía ganas de salir y estudiar fuera. Era una oportunidad para sacarme las castañas del fuego yo sola y adquirir experiencia”, confiesa.

En ese 2023 y gracias a unas “muy buenas amigas”, que para ella son “como de la familia”, decidió hospedarse en la Residencia Femenina de Estudiantes Universitas que se ubica en la Plaza El Salvador.

“Entré en esta residencia porque estaban mis amigas aquí. No pensé en alquilar, aquí lo tengo todo. Había habitaciones de distintos tipos. Los precios eran de unos 720 euros, aunque han ido subiendo. Este año formo parte del staff del centro e intento ayudar a las jóvenes que llegan”, asegura Vicky

Nuestra entrevistada se siente muy cómoda en la residencia y asegura estar “feliz”. Las habitaciones están equipadas con baño, la comida es casera y el espacio cuenta con muchas salas de estudio, biblioteca, gimnasio y jardín.

Virginia de viaje Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Desde el principio tenía claro que quería vivir en una residencia porque te facilita el hecho de hacer amigos y demás. De cara a este año teníamos pensado buscar un piso, pero cuando me ofrecieron pertenecer al staff de la residencia no pude rechazarlo. De cara al año que viene probaremos”, añade.

Todo teniendo, muy en cuenta, el problema que existe, a día de hoy, con la vivienda en nuestro país.

El problema de la vivienda en España

“Pienso que Valladolid y Salamanca son las ciudades de Castilla y León en las que más oferta de vivienda hay. Aunque los alquileres estén caros no se encuentran a niveles de ciudades como Madrid o Barcelona que son auténticas barbaridades. Pensé en estudiar en Madrid, pero el precio de las residencias era caro”, afirma nuestra entrevistada.

La joven leonesa asegura que “cuenta con la ayuda económica de sus padres” y añade que “piensa en el problema de la vivienda que sufre España”.

“Creo que el problema de la vivienda afecta más a la siguiente etapa, tras acabar la universidad. Cuando esté estudiando un máster o esté trabajando y encontrar vivienda sea más difícil. Compartir puede ser factible, pero establecerse con una pareja es supercomplicado”, afirma.

Sin embargo, Virginia es una persona “muy optimista” que cree en la “meritocracia” y apunta que “si curras y te esfuerzas todo tiene su recompensa”. “Con el trabajo todo llega”, finaliza hablando de este problema.

Imagen de Vicky disfrutando en una terraza del tiempo libre Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La vida en Valladolid

Después de tres años viviendo en la ciudad del Pisuerga, la leonesa está “feliz”. Confiesa que puede ir andando a la universidad y que la vida “se parece mucho a la que tenía en León”.

“Se nota que es una ciudad más grande, eso sí. Que muchas cosas de la Comunidad están centralizadas en Valladolid y que es una ciudad que tiene mucho tirón. En cuanto a los precios, no noto diferencias entre una y otra”, apunta.

Sin embargo, nuestra entrevistada no se olvida, ni mucho menos, de su familia y amigos. Está en contacto constante con ellos y les visita con asiduidad cuando tiene unos días libres.

“Mi objetivo y deseo en la vida pasan por dedicarme a lo que me gusta. Se puede conseguir. Somos una generación que sabe a lo que se enfrenta y que está preparada para ello”, concluye.