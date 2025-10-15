El TSJCyL confirma la condena por prevaricación a Alfonso Centeno en el caso ‘Meseta Ski’ pero absuelve a Pariente

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado sentencia en la que confirma parcialmente las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Valladolid en el conocido caso Meseta Ski, el frustrado proyecto de pista de esquí seco en Villavieja del Cerro (Tordesillas).

El tribunal, presidido por la magistrada Isabel Durán Seco, ratifica la condena impuesta a Alfonso Centeno, ex alcalde de Olmedo y expresidente de la sociedad pública SODEVA (Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid), por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Además mantiene la pena de 9 años y 1 mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además del pago de una cuarta parte de las costas procesales.

Sin embargo, la Sala estima parcialmente el recurso del exvicepresidente ejecutivo de SODEVA, Pedro Pariente, al declarar prescrito el delito por el que fue condenado en primera instancia.

La sentencia entiende que su actuación se limitó a un único acto de prevaricación cometido el 31 de marzo de 2008, y que, al haber transcurrido más de diez años antes de la denuncia presentada en 2019, la acción penal estaba extinguida. En consecuencia, Pariente queda absuelto.

Por el contrario, el tribunal rechaza los argumentos de la defensa de Centeno, que alegaba vulneración de derechos fundamentales y prescripción, y confirma que los hechos por los que fue condenado constituyen un delito continuado, dado que “concurrieron varias resoluciones administrativas arbitrarias, separadas en el tiempo pero unidas por un mismo designio ilícito”.

El caso “Meseta Ski” se remonta a los años 2004-2010, cuando SODEVA, dependiente de la Diputación de Valladolid, promovió la construcción de un complejo de esquí seco en suelo rústico de Tordesillas, pese a los reiterados informes contrarios de Medio Ambiente y las posteriores sentencias que anularon las licencias municipales y autonómicas.

El proyecto, con un coste superior a 10 millones de euros, fue finalmente declarado ilegal, y la Ley autonómica que lo declaró proyecto regional fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2014.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días.