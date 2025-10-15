El mítico programa Versión Española se grabará en Valladolid con la aclamada Malena Alterio como protagonista

El Teatro Calderón de Valladolid será el escenario el próximo martes 21 de octubre de un programa especial de Versión Española, el espacio de RTVE dedicado al cine español que presenta Cayetana Guillén Cuervo. La jornada incluirá la proyección del largometraje Que nadie duerma y un coloquio con su director, Antonio Méndez Esparza, y la premiada actriz Malena Alterio.

La entrada al evento será gratuita, aunque limitada a quienes descarguen invitación en la web oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid desde el 17 de octubre. Las puertas se abrirán a las 15:30 horas y la proyección comenzará a las 15:45. Tras la película y un breve descanso técnico, el coloquio se desarrollará de 18:30 a 20:00 horas.

Que nadie duerma, cuarto largometraje de Antonio Méndez Esparza tras La vida y nada más, cuenta la historia de Lucía, una programadora informática que pierde su empleo tras más de veinte años en una cadena de clínicas odontológicas. Acusada injustamente de fraude, la protagonista decide reinventarse y trabaja como taxista en Madrid, mientras cuida de su padre enfermo.

La película narra cómo Lucía recorre la capital buscando amor y nuevas oportunidades, mientras trama una venganza contra quienes le arrebataron su propia historia. Basada en la novela homónima de Juan José Millás, combina drama, comedia y thriller en un relato que mezcla lo social con lo psicológico.

La interpretación de Malena Alterio ha recibido reconocimiento unánime del sector cinematográfico español. Por su papel en la película, la actriz obtuvo el Goya a mejor actriz en 2023, así como los premios Forqué, Feroz y el galardón de la Unión de Actores y Actrices. El guion, firmado por Méndez Esparza y Clara Roquet, construye una historia de dignidad y resistencia femenina.

El reparto se completa con José Luis Torrijo, Manuel de Blas, Rodrigo Poisón y Aitana Sánchez-Gijón. La banda sonora es obra de Zeltia Montes, aportando una atmósfera que acompaña el viaje personal de Lucía entre la adversidad y la reinvención.