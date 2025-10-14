CCOO Horse aprueba el primer convenio colectivo de la empresa: “Supervisaremos el proceso”

La afiliación de CCOO Horse España ha votado mayoritariamente a favor de la aprobación del primer convenio colectivo de la empresa, tras la celebración de las asambleas en Valladolid y Sevilla.

Los resultados de la votación reflejan un leve respaldo a la propuesta presentada: 51,80% a favor (Sí), 34,56% en contra (No) y 13,64% abstenciones

Con este resultado, la organización sindical ratificará con su firma el acuerdo alcanzado, marcando “un hito” en la negociación colectiva de la compañía, aseguran en un comunicado.

Desde CCOO Horse han querido agradecer la participación activa de todos los compañeros y compañeras que asistieron a las asambleas, donde se generó un espacio de debate, escucha y propuestas que han permitido tomar esta decisión colectiva.

El sindicato ha señalado que, una vez firmado el convenio, “supervisará el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos” y comenzará a trabajar en la preparación del siguiente proceso de negociación.

Actualmente, se están realizando las tareas de revisión jurídica y de redacción final de los textos, paso previo a la firma definitiva del nuevo convenio.