Redondo acusa a Ayuso de querer que las mujeres "vuelvan a abortar a Londres"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha advertido este viernes en Valladolid a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el Gobierno usará "todos los mecanismos" para garantizar el derecho al aborto en la región madrileña después de que la dirigente popular haya anunciado su rechazo al registro de médicos objetores de conciencia que plantea la Ley.

Además, ha criticado las palabras de la presidenta madrileña al pedir "que se vayan a otro lado a abortar". "Es lo que quiere Ayuso, que las mujeres se vayan a abortar como lo hacían a Londres o a cualquier sitio que no sea la pública porque el 99% de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo en Madrid no lo pueden hacer en la sanidad pública", ha afirmado.

La ministra de Igualdad se ha sumado así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido contundente en su cuenta de la red social X y ha avisado de que, si fuese necesario, llevarían esta cuestión al Tribunal Constitucional.

"No lo vamos a permitir. El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional", ha afirmado Sánchez en su publicación.

Redondo, por su parte, ha asegurado que el Gobierno de España "va a defender los derechos de las mujeres y el derecho al aborto" y que lo quieren "en la pública".

Y ha recordado a Ayuso "que tiene tres meses para conformar ese listado de médicos objetores". "Si no lo hace, el Gobierno utilizará todos los mecanismos que estén en su mano para exigir el cumplimiento de la Ley y que se respeten los derechos de las mujeres", ha afirmado.

La ministra ha hecho hincapié en que "no puede ser que los derechos de las mujeres, que somos el 51% de la población, se pisoteen y que la extrema derecha juegue con ellos para hacer un campo de batalla ideológico y moral".

"Esos derechos ya están reconocidos y queremos que se constitucionalicen porque es la mejor manera de blindarlos frente a la derecha extrema y la extrema derecha. Vamos a blindar el derecho al aborto en la Constitución y liderar los avances en derechos como siempre ha hecho el Gobierno progresista", ha zanjado.