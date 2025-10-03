Vox abre un cisma en Valladolid al plantear informar del síndrome post aborto y enfrenta al alcalde y a la ministra

El fantasma del protocolo antiaborto vuelve a planear sobre Castilla y León. Esta vez, en el Ayuntamiento de Valladolid, donde Vox ha anunciado su intención de plantear que las mujeres reciban información sobre un supuesto “síndrome post aborto”, siguiendo el camino iniciado en el Ayuntamiento de Madrid por la formación de Abascal que apoyó el PP.

Aunque posteriormente el propio alcalde José Luis Martínez Almeida tuvo que matizar que no se obligará a ninguna mujer a recibir información sobre el "síndrome post aborto".

Aquí, todo ha comenzado con la propuesta trasladada por la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, quien defiende que el consentimiento informado para una interrupción voluntaria del embarazo debe ser “completo” y, por tanto, incluir los “posibles efectos” que pueda conllevar la intervención.

De esta manera, el anuncio revive la polémica generada hace dos años en Castilla y León, cuando el entonces vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), impulsó un protocolo antiaborto que tensó la relación entre los socios de Gobierno autonómicos.

Carvajal subraya que no se trata de una medida de coacción, sino de garantizar que las pacientes reciban información verbal y por escrito antes de tomar una decisión.

“No creo que un consentimiento completo sea un motivo de coacción”, argumentó, comparando la situación con la labor de un notario que explica al detalle una escritura de compraventa antes de la firma.

La edil añade que, a su juicio, no existe un derecho constitucional al aborto, “sino a la vida”, por lo que insistió en que los consentimientos deben ser exhaustivos e incluir posibles efectos adversos, como en cualquier intervención médica.

Choque entre Redondo y Carnero

Las declaraciones de Vox no han tardado en encontrar respuesta. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha aprovechado una nueva visita a Valladolid en viernes para exigir explicaciones al alcalde, Jesús Julio Carnero (PP).

“Me gustaría saber qué opina el señor Carnero sobre este recorte de derechos. Un alcalde a tiempo parcial pero que tiene que ejercer su responsabilidad, y decir a las mujeres de Valladolid sobre un síndrome que no está médicamente estudiado”.

Y la respuesta de Carnero no se ha hecho esperar pocos minutos después durante la mañana del viernes. En primer lugar, ha querido valorar la propuesta planteada por Carvajal dejando claro que no quería hablar de un protocolo que no está “100 % testado”.

“Respeto las opiniones, es un tema que afecta a la conciencia de las personas y de las mujeres, yo no voy a hablar de lo que los protocolos científicos no tienen testado y avalado al 100 %, una cuestión que ni los propios científicos tienen una posición unánime al respecto, yo que no soy especialista, técnico ni científico no puedo avalar ni valorar algo que ni técnicamente está en el estado de la ciencia ni tiene una contestación pacífica”, ha asegurado.

Por supuesto también ha querido responder a la ministra Ana Redondo sobre su posición en este debate y lo ha hecho con un ataque.

“Estoy con las mujeres que han sufrido la aberración como es de una ley del ‘sí es sí’, no estoy con los violadores y maltratadores que gracias a esa ley están en la calle. Eso sí que es doloroso y hay que posicionarse", ha afirmado

Además, ha añadido: "Quiero recordar que siendo concejala la señora ministra no se posicionó en contra del ‘sí es sí’ por dos veces. Yo estoy a favor de las mujeres y en contra de la violencia de género y de ahí no me va a mover nadie, en contra del maltrato”.

Finalmente, le ha recordado a la ministra vallisoletana el tema de las pulseras telemáticas, “un tema gravísimo y dramático, que están sufriendo muchísimas mujeres, necesitamos una respuesta como dios manda en ese sentido”.

Sin cambios en la Junta

La Junta de Castilla y León también se ha pronunciado sobre la polémica surgida en Madrid, lo hizo en la mañana de este jueves, y en palabras de su portavoz Fernández Carriedo, ha asegurado que en la comunidad “no cambiará nada”.

También desde la oposición municipal, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, fue tajante: “No vamos a consentir en ningún momento que se conculquen o retrocedan los derechos de las mujeres en el Ayuntamiento de Valladolid”.

Anguita denuncia que esta iniciativa se basa en “pura ideología de ultraderecha” sin respaldo científico y advirtió que se trata de un intento de manipular y culpabilizar a las mujeres con “bulos y argumentos sin base médica”.

La concejala reafirma el compromiso de su grupo con la defensa de los derechos conquistados: “Las vamos a parar tantas veces como haga falta”.