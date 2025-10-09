Los tres barrios más ricos de Valladolid: sus vecinos ganan hasta 50.000 euros al año

Valladolid hace la declaración de la renta. Los datos fiscales correspondientes al ejercicio 2023, recién actualizados por la Agencia Tributaria, confirman lo que desde hace años dibuja la radiografía económica de Valladolid, las diferencias de renta entre los barrios son notables.

Mientras el Centro–Isabel la Católica se consolida como la zona con mayores ingresos medios de la ciudad, con 49.449 euros anuales por declarante, barrios como Pajarillos o Rondilla–Santa Clara–Barrio España apenas superan los 24.000 euros.

En la parte alta de la tabla destaca la zona Centro–Isabel la Católica, que encabeza la clasificación con una renta media que roza los 50.000 euros, cifra muy por encima de la media municipal, concretamente 49.449 euros. No hay sorpresa, la gente que vive en el centro de la ciudad son los más pudientes.

Le sigue Parquesol, con 45.447 euros, un barrio consolidado y con alta presencia de clases medias y profesionales cualificados, aunque es cierto que en el informe de Hacienda se hace distinción entre sus dos códigos postales, e incluye una zona en Huerta del Rey.

Completa el podio Villa de Prado, con 40.679 euros, que mantiene su perfil de zona residencial de alto poder adquisitivo con parejas jóvenes y con zonas en expansión gracias a que se está construyendo mucho en los últimos meses.

Renta bruta media por códigos postales Hacienda

Tras ellos, aparecen Universidad–Plaza San Juan (39.921 euros) y la Acera de Recoletos (39.290 euros), dos áreas céntricas y bien valoradas. La zona de Covaresa-Alameda cuenta con una media de 36.431 euros.

El mítico barrio de Huerta del Rey (35.411 euros) y Paseo Zorrilla (35.019 euros), que también se sitúan por encima de la barrera de los 35.000 euros. Al igual que la zona de La Overuela con 32.167 euros.

La otra cara de la ciudad

En el otro extremo de la clasificación, los barrios con menores rentas dibujan una realidad muy distinta, aunque sin sorpresas. Pajarillos, con 23.739 euros, y Rondilla–Santa Clara–Barrio España, con 23.819 euros, son los más humildes de la capital.

Les sigue otro barrio clásico, Delicias (24.053 euros) donde las rentas familiares también se sitúan por debajo de la media y donde la inmigración es masiva.

El conjunto formado por Circular–La Batallas (26.843 euros) y San Pablo–Barrio España–Belén- Pilarica (26.832 euros) presenta niveles similares, reflejando la concentración de hogares con ingresos ajustados en estas zonas tradicionales de la ciudad.

Brecha

La diferencia entre los barrios de mayores y menores ingresos supera los 25.000 euros anuales, lo que evidencia una brecha socioeconómica persistente. Mientras los distritos más prósperos se concentran en el entorno del centro y el suroeste de la ciudad, las rentas más bajas predominan en el norte y el este.