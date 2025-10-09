Altercado entre ultraderechistas y activistas encerrados por Gaza en la UVa al grito de "viva Franco" y el 'Cara al sol'

Un grupo de jóvenes de ultraderecha increpa a los activistas encerrados en la Facultad de Derecho de la UVa en favor de Gaza CNT Valladolid

Un grupo de ultraderechistas y activistas encerrados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa) en solidaridad por Gaza han protagonizado un incidente en la mañana de este jueves después de que los primeros se hayan presentado en el lugar al grito de "viva Franco" y cantando el 'Cara al sol', mientras algunos de ellos hacían el saludo fascista.

La Policía Nacional ha abierto una investigación. Según han confirmado fuentes policiales a este periódico, se ha recibido un aviso en el 091 por un altercado que se estaba produciendo en la Facultad de Derecho, movilizando tras ello de manera urgente varias patrullas para que acudiesen al lugar.

Sin embargo, a la llegada de los agentes al lugar la situación se había calmado y "estaba todo muy tranquilo", sin que se registrase ningún incidente en ese momento.

Los activistas encerrados por Gaza en la Facultad de Derecho de la UVa son increpados por miembros ultraderechistas (Vídeo: CNT Valladolid)

Ante las "manifestaciones muy contrarias" tanto por un lado como por otro de los implicados, se ha decidido abrir una investigación por parte de la Policía Nacional para determinar qué ha ocurrido.

Asimismo, han confirmado que no se ha identificado a ninguna persona en el lugar al no registrarse altercado alguno en el momento de la llegada de los agentes. Tampoco se ha presentado, por el momento, ninguna denuncia en dependencias policiales.

Una vez finalice la investigación para esclarecer lo que ha sucedido, en caso de haberse producido un hecho delictivo la Policía Nacional actuará de oficio.

Según los vídeos compartidos por CNT Valladolid y en redes sociales, se puede observar a los miembros de ultraderecha increpar a los activistas cantando el 'Cara al sol', realizando el saludo fascista y con gritos de "¡Viva Franco!".

El sindicato ha relatado que los activistas "fueron increpados por personas arrancando las pancartas" y "tomándoles fotos y vídeos". Tras ser advertidos de que serían echados del lugar, los activistas aseguran que los miembros de ultraderecha "llamaron por teléfono más de los suyos llegando a ser una turba de más de 30 personas amenazantes".

Aseguran que se vivieron "momentos de mucha tensión" e "incluso gente cantando una especie de 'Cara al sol' brazo en alto". "Está claro que defender los derechos humanos te puede costar muy caro ante individuos/as de semejante catadura", han zanjado.

Encierro de miércoles a viernes

El encierro, acordado con el decanato de la propia Facultad de Derecho, se inició este pasado miércoles, 8 de octubre, y se extenderá hasta el viernes día 10. Todo ha ocurrido 24 horas después de que varias decenas de activistas hayan decidido llevar a cabo este acto "contra el genocidio del pueblo palestino".

La iniciativa está impulsada por la asociación Marea Palestina, una entidad que pretende "educar contra el genocidio". Se encuentran encerrados en el aula 208 de la Facultad de Derecho de la UVa y los activistas reclaman el "embargo total y efectivo de armas" y la "ruptura de relaciones con Israel".

El Sindicato de Estudiantes, que apoya la iniciativa de los activistas, ha denunciado en redes sociales el "intento de agresión" de "un grupo de neonazis" que han ido a por los manifestantes allí congregados. En su mensaje, han reivindicado el grito de "fuera fascistas" y "no pasarán".