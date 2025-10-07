Vallsur y la Asociación Camino aspiran a reunir a 700 personas en favor del daño cerebral adquirido

Presentación de la IV Marcha Solidaria en favor del daño cerebral adquirido que tendrá lugar en Vallsur

Vallsur y la Asociación Camino aspiran a reunir el próximo lunes 13 de octubre a más de 700 personas en favor del daño cerebral adquirido en la cuarta edición de su Marcha Solidaria, que cada año busca seguir sumando más participación y apoyo ciudadano.

La presentación del acto ha tenido lugar este martes con la presencia de la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, la presidenta de la Asociación Camino, Josefina Pablo Plaza, y la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

Todas ellas han destacado la relevancia de continuar visibilizando esta realidad y apoyando a las personas afectadas, así como a sus familias.

Josefina Pablo ha recordado que la pasada edición reunió a 600 participantes, situando la meta este año en los 700 inscritos para consolidar "esta cita como una de las movilizaciones solidarias más relevantes de la ciudad".

En este sentido, ha explicado que se calcula que hay más de 2.000 personas afectadas por daño cerebral adquirido en Valladolid como consecuencia de traumatismos, ictus, anoxia o infecciones, entre otros factores.

También ha explicado que la recaudación se destinará íntegramente "a seguir ayudando a las personas afectadas y reforzar los servicios que presta la Asociación Camino, como apoyo psicológico, logopedia, rehabilitación y terapia ocupacional".

La marcha, de carácter familiar, tendrá un recorrido de 5,4 kilómetros por calles de la ciudad y será accesible para todos. Empezará y acabará en Vallsur y habrá un punto de avituallamiento en el parque ambiental de la Junta de Castilla y León.

La amenización musical correrá a cargo de 'Dulzaineros del Valle' y 'Tocado y Hundido', formado por jóvenes colaboradores e hijos de personas con daño cerebral adquirido.

Tras finalizar tendrá lugar un gran sorteo entre los participantes. Las inscripciones, con un precio simbólico de 5 euros, pueden formalizarse en la recepción de Vallsur de 11:30 a 20:30 horas y en la Asociación Camino, en la calle Lucayas.