Nace un nuevo festival solidario cargado de sorpresas en la provincia de Valladolid: "La inclusión es el corazón de todo"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado del presidente de Down Valladolid y de los alcaldes de Arroyo de la Encomienda, Íscar y La Cistérniga, han presentado en la mañana de este martes, 7 de octubre, la primera edición del Tejemaneje Fest.

Se trata de un nuevo festival cultural y solidario que va a recorrer diferentes localidades de la provincia de Valladolid para apoyar la labor de Down Valladolid tras el acuerdo entre la asociación y la Diputación de Valladolid.

“Todo para la realización de una serie de actividades culturales inclusivas que ayuden a visualizar el enorme trabajo que se lleva a cabo desde la asociación en nuestra provincia”, ha señalado el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

La programación del Tejemaneje Fest va a incluir propuestas de humor, también de teatro, improvisación o podcast en directo, además de artes visuales, espectáculos innovadores y demás que van a llenar de cultura y sonrisas la provincia del 21 al 29 de noviembre de este año 2025.

Las entradas a los diferentes espectáculos van a tener un precio simbólico de 10 euros y la recaudación va a ir destinada al programa de ‘Coles Inclusivos’ que se ha iniciado este curso en la provincia para “fomentar la inclusión desde la infancia”.

“La inclusión es el corazón de todo”

Con el lema ‘Sonrisas por la vida’, Tejemaneje Fest va a buscar unir cultura, humor y solidaridad, reforzando la colaboración entre las instituciones y ciudadanía con el fin de apoyar a Down Valladolid, cuya labor pasa por ser fundamental en la inclusión y mejora la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias.

Para el proyecto se ha contado con la participación de dos colaboradores clave, gracias a los cuales se va a poder desarrollar el evento como son Martín Luna y Antonio Rodríguez.

“La inclusión es el corazón de todo. De este proyecto y en todas y cada una de las actividades programadas que van a contar con la presencia y la participación activa de integrantes de Down Valladolid”, ha añadido el presidente de la Diputación de Valladolid.

Conrado Íscar ha añadido que “ellos serán los encargados de presentar las actuaciones y de ejercer de anfitriones, demostrando que la cultura es un espacio donde no hay barreras y donde todos tenemos un papel principal”.

“Un paso significativo”

Manuel Velázquez, el presidente de Down Valladolid, ha incidido en que esta acción “es un paso significativo por la cultura inclusiva” que es “un derecho humano y no un privilegio”.

“Esto va encaminado a una inclusión real. Las personas con Síndrome de Down han sido invisibilizadas como creadores y espectadores. Este proyecto va encaminado a garantizar esa inclusión eliminando barreras”, ha añadido Manuel Velázquez.

Todo con “espectáculos de primer nivel nacional” y con ese propósito de “recaudar para destinar el dinero al proyecto de Colegios Inclusivos” apostando por la “cultura inclusiva” y “en favor de los derechos de las personas con discapacidad”.

“Cuando la diversidad entra en escena ganamos todos”, ha finalizado. Conrado Íscar ha apuntado que se han elegido varios teatros con buen aforo con el fin de “recaudar el máximo montante económico posible” con este festival.

Tres municipios y programación

En representación de los municipios, ha participado el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández quien ha ensalzado la labor de Down Valladolid en la inclusión integral de las personas, asegurando que “todos en algún momento necesitamos apoyo y que mejor forma de llegar a las personas que con una sonrisa”.

Todo acompañado del alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo y del primer edil de Íscar, José Andrés Sanz, los tres municipios vallisoletanos, junto a la capital, que serán los escenarios donde se desarrollen las diferentes actividades.

El festival arrancará el viernes 21 de noviembre, a las 20,00 horas, en la Casa de la Música y Teatro de Arroyo de la Encomienda, con la participación de Raúl Massana y Maite, creadores de los podcasts ‘Pocas Luces’ y ‘Cosas de Padres’.

El sábado 22 de noviembre, a las 20,00 horas, el Teatro Auditorio de Íscar acogerá a Impro Valladolid Teatro con su espectáculo ‘El Show de Impro’.

El viernes 28, la Plaza Mayor de La Cistérniga se iluminará con un espectáculo de videomapping a cargo de Producciones Accidentales, con dos sesiones a las 20,00 y 21,30 horas.

Finalmente, el festival concluirá el sábado 29 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Zorrilla de Valladolid con un Gran Evento Cultural de la Sonrisa, en la que participarán Víctor Elías y Jesús Arenas, además de la entrega de los Premios Sonrisas.