Ocho semanas de obras y cortes del carril bus en el Paseo Isabel la Católica: los trabajos tendrán cinco fases

Desde este lunes, 6 de octubre, y durante, mínimo, las próximas ocho semanas, el tráfico en el Paseo de Isabel la Católica de Valladolid se verá afectado por las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua impulsadas por Aquavall.

Según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid, los trabajos se realizarán en cinco fases para intentar minimizar el impacto, pero obligarán a cortar el carril derecho en sentido hacia el Puente Mayor, incluyendo el reservado para autobuses, parte de la acera y las plazas de aparcamiento.

Los trabajos se desarrollarán bajo el plan diseñado por la Concejalía de Tráfico y Movilidad en coordinación con los responsables de la obra y Aquavall. Las cinco fases pretenden limitar los cortes y los desvíos al tiempo que sea estrictamente necesario.

La primera fase se iniciará este lunes y durará hasta el 24 de octubre, afectando a la zona entre la Plaza de Poniente y la calle Encarnación. Posteriormente, se actuará sobre el cruce de esta última vía, lo que implicará el corte total de la misma durante una semana.

Entre finales de octubre y mediados de noviembre, los trabajos avanzarán hacia la Plaza de San Agustín y se completarán finalmente en el nudo de San Quirce, donde no se interrumpirá totalmente la circulación, manteniéndose abierto el tráfico tanto en Isabel la Católica como en esta calle.

Siempre habrá garantizado un pasillo peatonal de, mínimo, 1,8 metros de anchura junto a la zona de obra. Asimismo, reforzarán la señalización con limitación de velocidad a 30 km/h.

Estas obras coincidirán con la implantación de la red de calor en la avenida Gloria Fuertes, justo al otro lado del puente de Poniente.

Una circunstancia que el Ayuntamiento de Valladolid ha querido justificar argumentando la "necesidad de coordinar actuaciones para evitar que los cortes se prolonguen durante meses en diferentes periodos".

Por ello, han subrayado que la estrategia es "concentrar las molestias en un mismo marco temporal y asegurar siempre la conexión mínima a través del puente".

Los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid: https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada