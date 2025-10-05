La mayor competición de vehículos radiocontrol crawler de España reúne a 300 participantes en Cigales

Uno de los participantes de la KDD Crawler de Cigales

Un total de 300 participantes llegados de todas las provincias de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Asturias, Galicia, Cataluña, Cantabria, País Vasco, Comunidad Valenciana y Portugal se han dado cita este fin de semana en Cigales (Valladolid) en la mayor competición de vehículos radiocontrol crawler de España.

La cuarta edición de la KDD Crawler de Cigales ha desarrollado durante todo el fin de semana en el municipio un programa cargado de actividades en torno a la pasión de los vehículos radiocontrol crawler.

Todo arrancó el pasado viernes por la noche con la recepción de los participantes en la zona que se ha habilitado para esta quedada, en la que se ha preparado un circuito de obstáculos para los inscritos y para la curiosidad del público que se acercó a disfrutar de la competición.

Participantes en el circuito de la KDD Crawler de Cigales

El término de 'la Corona' se convirtió así el sábado por la mañana en un circuito habilitado para la ocasión con distintas pasarelas, obstáculos y una cuidada decoración.

Ya por la tarde, llegó el momento de una de las novedades de este año, la ruta en el 'Teso Blanco', un paraje del término municipal de Cigales donde pudieron disfrutar de la puesta de sol y realizar una ruta nocturna que reunió a un importante número de público y participantes.

Imagen de la IV KDD Crawler de Cigales

Este domingo, la KDD Crawler ha finalizado con una prueba cronometrada con obstáculos, sirviendo como broche final a tres días de hermanamiento, competición y disfrute de los aficionados de estas joyas de radiocontrol.

Los crawler rc son coches teledirigidos más utilizados en el mundo. Es una categoría joven en el mundo del radiocontrol, pero reúne a la gran mayoría de aficionados.

Están preparados especialmente para hacer trial, rutas por el campo y senderismo aprovechando todo lo posible los terrenos que ofrece la naturaleza en Cigales.