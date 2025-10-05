Arroyo de la Encomienda, primer municipio de Valladolid en pedir la dimisión de la ministra Ana Redondo

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha aprobado una moción presentada por el Grupo Municipal Popular en la que se reclama la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien se considera "máxima responsable política de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual".

Con esta decisión, Arroyo de la Encomienda se convierte en el primer municipio de la provincia de Valladolid en adoptar de forma institucional una postura de censura hacia el Gobierno de España por los fallos del sistema Cometa —los dispositivos telemáticos de control y localización empleados para la protección de mujeres en situación de riesgo—.

Durante la defensa de la moción, la portavoz del Grupo Popular, Marta Sanz Gilmartín, advirtió de que “la credibilidad del Gobierno en materia de igualdad está gravemente comprometida”. La concejala criticó que “no se puede exigir confianza en un Ejecutivo que abandona a las víctimas con dispositivos que fallan, mientras se ve salpicado por escándalos sexuales que agravan la sensación de impunidad”.

La moción, aprobada con el apoyo de Vox e IPAE, incluye además la solicitud de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato y funcionamiento del sistema Cometa. El texto reclama igualmente la publicación inmediata de los datos relativos a los fallos registrados, especialmente aquellos que hayan afectado a la provincia de Valladolid.

Uno de los momentos más tensos del debate llegó cuando Sanz Gilmartín denunció el "vergonzoso silencio" de algunos concejales de otros grupos políticos durante la discusión. "Quedarse callado ante una situación de desprotección tan grave como esta no es neutralidad, es una falta de compromiso intolerable con las víctimas", subrayó.

Finalmente, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha acordado remitir la moción al Ministerio de Igualdad, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y a la FEMP, con el objetivo de trasladar la postura “firme y comprometida” del municipio en defensa de las mujeres víctimas de violencia machista.