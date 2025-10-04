La muerte de Edu Manga a los 58 años conmociona a la afición del Real Valladolid

Imagen del estadio José Zorrilla (Foto_ Real Valladolid) y, en el recuadro, Edu Manga con la blanquivioleta (RRSS)

Eduardo Antônio dos Santos, conocido en el mundo del fútbol como Edu Manga, ha fallecido a los 58 años. Una noticia que ha conmocionado a varios de los aficionados del Real Valladolid más experimentados, que recuerdan al exfutbolista como uno de los más elegantes que han vestido la camiseta blanquivioleta.

La triste noticia fue confirmada de madrugada, hora española por la Federación Paulista de Fútbol. El organismo deportivo lamentó el fallecimiento del exjugador de fútbol que había sido hospitalizado por problemas renales en Barueri, municipio del estado de Sao Paulo.

Aunque su paso por el Real Valladolid fue efímero, en apenas temporada y media Edu Manga dejó una gran huella en el estadio José Zorrilla. Recordado para siempre por sus rabonas, quienes le vieron jugar aseguran que "nunca le olvidaremos".

Algunos de los aficionados han reconocido estar "impactados" por la noticia y aseguran que el partido de este domingo ante el CD Mirandés en el estadio José Zorrilla puede ser un buen pretexto para rendirle homenaje como "uno de los jugadores con más clase con la blanquivioleta".

Otros seguidores del Pucela recuerdan, precisamente, sus rabonas y apuntan que "le sobraba calidad". Fue el artífice del penúltimo gol en competición europea del Real Valladolid.

"Si se pudiera jugar con pajarita al fútbol este (Edu Manga) la habría llevado", señalan los aficionados del Pucela.

Edu Manga fichó por el Real Valladolid en el verano de 1996 procedente del Atlético Paranense y abandonó la disciplina blanquivioleta en 1998 rumbo al Universidad de Chile.

La impronta del exfutbolista no se notó solo en el Pucela, sino que también es recordado como una leyenda en el Club América de México.

Además de por el Real Valladolid, en su etapa en Europa también jugó en el CD Logroñés tras su paso por Chile. Gran parte de su carrera la desarrolló en su Brasil natal, en equipos como el Palmeiras, donde debutó como profesional, el Corinthians, tras su primer paso por México, Paraná, en el ecuador de su trayectoria, y el Sport Recife, Náutico y Figueirense en el final antes de retirarse.

También jugó en Ecuador para el Emelec y en Japón en el Shimizu S-Pulse. Se retiró en 2002 tras una prolífica carrera como futbolista y dejando una importante huella allá por donde pasó. Ahora el mundo del fútbol, y especialmente Valladolid, despide a Edu Manga como lo que fue, una estrella del balón.