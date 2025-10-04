Tres detenidos por estafar 23.600 euros a cuatro vecinos de Valladolid mediante el método 'SIM Swapping'

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, residentes en Madrid y Murcia, como presuntas autoras de cuatro estafas a víctimas de Valladolid mediante el método 'SIM Swapping' a las que robaron cerca de 23.600 euros.

De la cantidad sustraída, se han logrado recuperar 10.000 euros. Todo se remonta al verano de 2024 y la investigación ha sido liderada por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid, que inició una labor de análisis y seguimiento tras recibir cuatro denuncias en diferentes comisarias de distrito.

Las víctimas pusieron en conocimiento de la Policía Nacional accesos no autorizados a sus cuentas bancarias, la pérdida repentina de señal telefónica y transferencias que no reconocían.

En la investigación han colaborado también los grupos de ciberdelincuencia de Madrid y Murcia, pudiendo imputar a los sospechosos los presuntos delitos de estafa, procediendo a su localización y detención.

El método utilizado consiste en duplicar o transferir el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM que es controlada por los delincuentes. Esto les permite hacerse con códigos de verificación enviados por SMS que les da acceso a cuentas bancarias, plataformas digitales y servicios personales.

Los detenidos hacían uso de ingeniería social y phishing para lograr los datos personales, haciéndose pasar por los titulares ante los operadores móviles para pedir la portabilidad o reposición de la tarjeta SIM.

Tras lograr el control del número, hacían transferencias de dinero o compras de artículos de lujo, que posteriormente vendían en el mercado de segunda mano.

Los que recibían el dinero o los artículos comprados se les conocía como "mulas" y se les considera colaboradores necesarios en este tipo de bandas delictivas por prestarse a abrir una cuenta bancaria o facilitar en las cuentas online su numeración y claves a uno de los miembros de la organización.