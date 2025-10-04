Salvaje atropello mortal a una vaquilla en Bolaños de Campos, el Ayuntamiento estudia denunciar: "No es del pueblo"

Imagen del momento del atropello a una vaquilla en Bolaños del Campo (Valladolid). Pacma

El encierro campero en el primer día de fiestas en Bolaños de Campos (Valladolid) empezó de la peor de las maneras. El conductor de un quad atropelló al animal nada más salir, "a los 20 segundos", provocándole la muerte este pasado viernes.

Los hechos han desatado una importante polémica en redes sociales después de que Pacma haya publicado un vídeo. Por otro lado, el alcalde del municipio, Alberto Callejo, ha defendido en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León la "legalidad" del festejo, estando autorizado por la Junta.

Asimismo, ha avanzado que desde el Ayuntamiento de Bolaños de Campos están estudiando denunciar ante la Guardia Civil al conductor del quad, quien fue interceptado, identificado y retenido por parte de uno de los concejales tras los hechos. Seguidamente, se dio parte al delegado de la autoridad.

"¿Qué más podemos hacer? Pues lo que hicimos", ha incidido Callejo. El regidor, además, ha aclarado que el presunto autor del atropello "no es del pueblo" y ha lamentado que "los más damnificados somos nosotros porque aquí lo que sale es la imagen de nuestro pueblo como si fuéramos cabestros".

El alcalde ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Bolaños de Campos "no podemos controlar ni tenemos capacidad para controlar a todos y cada uno de los asistentes".

"Estamos en fiestas, ayer era el primer día y estamos con todo esto. Imagínate el percal", ha zanjado el regidor, quien ha lamentado que tenían contratadas dos vaquillas para el festejo "y una se fue al garete nada más salir".

"Investigación exhaustiva"

Pacma, por su parte, ha exigido una "investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades por lo sucedido".

En este sentido, han recordado que en 2018 ya ocurrió "un accidente idéntico" en este mismo municipio, cuando otra vaquilla falleció tras ser atropellada por un vehículo durante el encierro.

Desde Pacma han lamentado que "siete años después, el patrón se repite", algo que a su juicio demuestra que "no se han tomado medidas para proteger a los animales".

Para la formación animalista, el atropello muestra "falta de control, supervisión y seguridad" en los festejos taurinos del Ayuntamiento de Bolaños de Campos, ya que se "pone en riesgo tanto a los animales como a los propios participantes y asistentes".

"Es incomprensible que las administraciones sigan mirando hacia otro lado mientras se financian y permiten espectáculos donde los animales son tratados como muñecos y expuestos a un sufrimiento extremo", han precisado.

La formación ha anunciado, además, que están estudiando posibles acciones legales por lo ocurrido. Insisten también que "tanto la Junta de Castilla y León (responsable de la autorización de cada vehículo participante) como la Guardia Civil deben abrir una investigación inmediata".

De esta forma, piden "esclarecer las circunstancias del atropello y determinar los incumplimientos normativos o negligencias que existieron por parte de los organizadores y el propio Consistorio".

También han reclamado la revisión "urgente" de la autorización de estos eventos y piden sancionar a los responsables, además de prohibir de forma "definitiva este tipo de tradiciones".

"El maltrato animal no puede seguir amparándose bajo la excusa de la tradición. Este nuevo atropello en Bolaños de Campos demuestra que los festejos taurinos son incompatibles con la evolución social", han zanjado desde el partido.