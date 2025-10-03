Quiñones defiende el control "absoluto" de los pisos turísticos en CyL: "Lo de la irregularidad es una cosa de la ministra"

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- Quiñones, visita las viviendas colaborativas del Parque Alameda

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- Quiñones, ha defendido el "control absoluto" de la Junta de Castilla y León y la gestión "muy rigurosa" de las viviendas turísticas existentes en la Comunidad.

Así lo aseguró durante la visita a las viviendas colaborativas de alquiler social para jóvenes, ubicadas en Parque Alameda, que realizó junto con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Quiñones negó que exista una situación de ilegalidad en 904 pisos turísticos. Unas cifras que fueron aportadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que, además, solicitaban a las plataformas digitales que retiraran los anuncios.

Quiñones explicó que esta competencia pertenece a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y explicó que llevan un control "muy riguroso". Por tanto, ha pedido a la ministra Isabel Rodríguez que explique cuáles son las ilegalidades ya que, explicó, es una cosa diferente que no estén recogidas en los registros creados por el Gobierno.

"Eso de la irregularidad es una cosa de la ministra. Ella maneja unos registros en los que no acceden esas viviendas, que son cosas distintas. Tenemos un control absoluto", sentencia.

Pisos turísticos ilegales

En relación a Castilla y León, según los datos que ofrecía el Ministerio,Salamanca es el municipio con mayor número de solicitudes revocadas (72 en total); le sigue con 49 Burgos; 47 León; 45 Candeleda y 29 El Barraco (Ávila).

En cuanto a las capitales de provincia, Salamanca se ubica a la cabeza con 72 pisos turísticos rechazados. Le sigue Burgos con 49, León con 47, Valladolid con 28, Ávila con 26, Zamora con 23, Segovia con 17, Soria con 14, y Palencia con 2.

En relación a las solicitudes revocadas por provincia. Ávila está a la cabeza con 300 en total; seguida de León con 135; Salamanca con 114; Segovia con 83; Burgos con 79; Soria con 71; Valladolid con 55; Zamora con 50; y Palencia con 17.

En el cómputo general, la Comunidad se ubica en la posición número 10 del ranking nacional con una suma de 904 solicitudes revocadas.