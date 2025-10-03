Encuentran cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela

Agentes de la Guardia Civil durante la inspección a la explotación ganadera de Valladolid Guardia Civil

La Guardia Civil ha investigado a un ganadero de Valladolid, como presunto autor de un delito contra los animales tras encontrar en su explotación cadáveres de vacas, caballos y cabras en distintas fases de descomposición.

El caso se inició a raíz de una solicitud de colaboración efectuada por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid para inspeccionar una explotación ganadera ubicada en el barrio de La Overuela.

Y es que, curiosamente, dicha explotación había perdido su CIF (Código de Identificación Fiscal), lo que impedía el movimiento legal de animales por no disponer de un CEA activo (Código de Explotación Agraria).

Según apunta la Guardia Civil, un requisito indispensable para el registro y control administrativo que, precisamente, fue el que motivó la inspección.

Así, durante el desarrollo de la misma, efectuada de manera conjunta por agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local y un técnico auxiliar del servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento, se detectó una gran acumulación de estiércol entre la que se encontraban los cadáveres de los animales.

Una situación que, tal y como ha informado la Guardia Civil, generaba “un grave estado de insalubridad” para los animales que aún permanecían estabulados en la explotación.

Por todo ello, los servicios técnicos del Área de Medio Ambiente emitieron un informe en el que se advirtió del riesgo para la salud que sufrían los animales expuestos a dichas condiciones higiénico-sanitarias, señalando que su vida podría estar en peligro.

Por su parte, la Guardia Civil instruyó diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid e imputó al titular de la explotación un presunto delito contra los animales.

Este podría enfrentarse a una pena de entre tres y 18 meses de prisión o a una multa de seis a 12 meses, así como a una inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.