Valladolid, agraciada con un buen pellizco del primer premio de la Lotería Nacional

La suerte ha sonreído a Valladolid en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 2 de octubre de 2025, al ser una de las localidades donde se ha consignado parte del Primer Premio, dotado con 300.000 euros a la serie. Es decir, 30.000 euros al décimo.

El número afortunado con este premio ha sido el 31.709, y los décimos premiados en la ciudad del Pisuerga se vendieron en la Administración de Loterías ubicada en la Acera de Recoletos, 29.

Este Primer Premio del sorteo del jueves ha dejado una importante alegría en la capital vallisoletana, al ser uno de los premios mayores repartidos en el día de hoy. Aunque es cierto que ha caído muy repartido.

Ese primer premio, correspondiente al número 31.709, también recayó en Alicante; Higuera de la Serena y Mérida (Badajoz); Bilbao (Vizcaya); Capdepera (Islas Baleares); Madrid; Torremolinos (Málaga); Lorquí (Murcia); Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife); Almansilla y Dos Hermanas (Sevillas); Burjassot, Ontinyent y Valencia (Valencia).

Los reintegros del sorteo han sido para los números terminados en 9, 1 y 4.