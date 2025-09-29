El LAVA sube el telón de su temporada más internacional con un espectáculo de oro: La Zaranda, a escena

El LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid) de la Fundación Municipal de Cultura va a abrir su nueva temporada este sábado, 4 de octubre, con el último espectáculo de La Zaranda que lleva el título de ‘Todos los ángeles alzaron el vuelo’, propuesta con la que la veterana compañía regresa al teatro pucelano.

Será la primera cita de la temporada más internacional del Lava que va a reunir a ‘Todos los mundos en el escenario’ con el fin de estimular el diálogo entre “lo local y lo global, lo emergente y lo consolidado”.

Además, esta semana va a arrancar también la programación dirigida a todos los públicos de SCNAFamiliar. Lo hará el domingo, 5 de octubre, con El Diferentes, un espectáculo musical que quiere divertir a niños y mayores con las aventuras de un extraterrestre que busca encajar en la Tierra.

El regreso de La Zaranda al LAVA

Con una dilatada y fructífera trayectoria, reconocida con el Premio Nacional de Teatro y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes; la compañía La Zaranda. Teatro inestable de ninguna parte volverá a la Sala Concha Velasco con su último espectáculo, Todos los ángeles alzaron el vuelo.

La pieza mira a los márgenes y los marginados, a las periferias sociales de la actualidad. Una propuesta que explora el territorio más hostil de lo cotidiano desde la tradición picaresca. Un humor desolador que propone una lectura elevada de lo social y traslada al espectador a un territorio brumoso donde realidad y ficción diluyen sus fronteras.

Con esta obra, La Zaranda camina hacia su 50 aniversario. A falta de dos años para alcanzar este hito, la compañía mantiene su compromiso existencial, su búsqueda de una poética trascendente sin alejarse de la cotidianidad y la expresividad visual.

Ha participado en festivales de más de 30 países y ha sido premiada por la crítica en Madrid, Barcelona, Montevideo, Nueva York o El Cairo.

Arranca SCNAFamiliar

El programa para público familiar del LAVA comienza este domingo, 5 de octubre, con El Diferente. La compañía Dr. Sapo propone un espectáculo musical que sigue las divertidas situaciones que encara un extraterrestre que trata de encajar en la sociedad terrícola.

El diferente es una tierna aventura llena de situaciones cotidianas que se tornan surrealistas cuando el peculiar protagonista se enfrenta a incontables dificultades para integrarse. A través del humor y la música, la pieza habla de la importancia de valores como la tolerancia, el respeto y la comprensión.

Venta de entradas

Mañana, martes 30 de septiembre, a partir de las 12:00h, se abrirá la venta de localidades para el programa SCNAFamiliar. Para El diferente podrán adquirirse a un precio único de 5,50 euros.

Las entradas Todos los ángeles alzaron el vuelo, que podrá verse el sábado 4 de octubre a las 20:00h, están ya a la venta a un precio único de 15 euros.

El programa de artes escénicas contemporáneas ofrece descuentos en taquilla, para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León y de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.

El programa para público familiar, por su parte, ofrece entradas a precios reducidos para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos organizados.

Las entradas pueden adquirirse en la página web lavavll.es (servicio con recargo) y en taquilla (abierta de martes a sábado de 12 a 14 y de 18 a 20:30 horas y domingos de función, desde dos horas antes del comienzo de la misma).

De forma paralela a la venta de entradas, continúan a la venta el Abono 20 y el Abono 12, opciones que permiten elegir 20 y 12 espectáculos de la temporada, respectivamente, y beneficiarse de un descuento de hasta cien euros; y los abonos para el programa SCNAFamiliar, con descuentos de hasta 18 euros por temporada.