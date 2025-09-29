Boecillo brinda con los mejores vinos en una Fiesta de la Vendimia cargada de catas, música, rutas y diversión

Imagen del pisado de la uva durante la Fiesta de la Vendimia de Boecillo. Fotografía: Ayuntamiento de Boecillo

Boecillo no para. Si este fin de semana ha celebrado la llegada de Wellington al lugar en una suma de representaciones, mercados, y actividades para todos los públicos, ahora se prepara ya para vivir la ‘Fiesta de la Vendimia’ del 3 al 5 de octubre en un fin de semana que promete.

El viernes, 3 de octubre, tendrá lugar el pistoletazo de salida con una Gran Cata Inaugural de seis vinos, cinco quesos y dulces de la tierra que va a tener lugar a las 20:00 horas en el Patio del Ayuntamiento de Boecillo, junto a la Plaza Vendimiador.

La inscripción previa se podrá realizar en el Ayuntamiento de Boecillo hasta máximo de 70 personas con un precio de 18 euros. Además, habrá una actuación que correrá a cargo de José Luis Gutiérrez.

El sábado, 4 de octubre, a las 10:30 horas se va a celebrar una ‘Ruta Hasta el Majuelo con Vendimia en Familia’. La salida tendrá lugar desde la ‘Plaza del Vendimiador’ y se pide llevar almuerzo, guantes y tijeras para vendimiar en una actividad gratuita, con inscripción previa de hasta un máximo de 35 personas.

El mejor vino se disfruta en Boecillo durante la Fiesta de la Vendimia Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Boecillo

A partir de las 13:30 horas en la Plaza Condes de Gamazo tendrá lugar el pisado de la uva y la degustación del primer mosto con bailes y dulzainas amenizado por el ‘Grupo de Danzas de La Victoria’.

La tarde de este sábado será de catas. La primera tendrá lugar a las 18:30 horas en la Sala de Exposiciones del Centro Cívico de Boecillo con inscripción previa en el Ayuntamiento y a un precio de 6 euros. El título, ‘Cata I: 3 tipos de aceites con maridaje especial’.

La segunda de estas catas va a tener lugar a las 20:30 horas en el Patio del Ayuntamiento de Boecillo, junto a la Plaza Vendimiador con inscripción previa en el consistorio a un precio de 14 euros y con un máximo de 70 personas. El título: ‘Vinos con maridaje de embutido y chocolate’. Después, monólogos a cargo de Asun Serra.

La Fiesta de la Vendimia en Boecillo Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Boecillo

El domingo, 5 de octubre, seguirán las diferentes actividades en Boecillo. Por la mañana, va a tener lugar la ‘Ruta Hasta la Finca Ibáñez y visita guiada a Bodega del Siglo XV’. La salida tendrá lugar a las 10:30 a pie, desde la Plaza Condes de Gamazo. La visita a la bodega tendrá lugar a las 11:30, y se pide llevar almuerzo y bebida. La inscripción previa será en el Ayuntamiento con un máximo de 50 personas y es gratuito.

Por la tarde, será turno para la ‘Ruta Hasta las Bodegas y Visita Guiada a Bodega Tarantos’, en una tarde en la que, si el tiempo respeta, apunta a que se será espectacular.

A las 17:30 horas se va a realizar la salida a pie desde la Plaza El Vendimiador, con una charla previa que llevará el nombre de ‘La importancia del vino en el pueblo de Boecillo’.

A las 17:45 horas Viñedos Escoceses ‘Fuente El Rector’ y antigua Fábrica de Orujo. A las 18:15 llegada al ‘Barrio de Bodegas de Boecillo’.

Tendrá lugar una explicación del entorno y la influencia de las Bodegas en la localidad que correrá a cargo de Miguel Ángel García, licenciado en Historia, también una Visita guiada a la Bodega Tarantos y degustación de vino y tapa con la participación y colaboración de Julio Martínez, propietario de la prestigiosa bodega.

La inscripción para la ruta y la visita con vino y tapa se tiene que formalizar en el Ayuntamiento de Boecillo, es gratuita y para un máximo de 35 personas.

Serán tres días en los que Boecillo brindará con sus mejores vinos que podrán ser disfrutados por vecinos y turistas que se acerquen hasta la localidad pucelana.