Los detalles y la fecha de la boda de Stella Banderas: un exclusivo enlace con más de 250 invitados y máxima expectación

Ya ha empezado la cuenta atrás para la que muchos señalan como la gran boda del año: la de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen Banderas, y Alex Gruszynski.

Hace apenas un mes, trascendió que la joven pareja había elegido la provincia de Valladolid para celebrar su gran día. Los novios barajaron opciones como Los Ángeles o Málaga, pero finalmente se decantaron por la Milla de Oro de la Ribera del Duero tras analizar sus innumerables encantos.

Así, se pudo conocer que tras una exclusiva preboda en Castilla Termal Monasterio de Valbuena, un complejo hotelero considerado uno de los rincones más mágicos y especiales de la zona; los enamorados sellarán su amor en otra de las fincas más exclusivas de la zona. En Abadía Retuerta Le Domain, otro escenario idílico con amplia experiencia en la celebración de bodas.

Entonces, se supo que la boda se celebraría en octubre, pero la fecha exacta no ha trascendido hasta ahora.

Y es que los jóvenes entonarán el 'sí, quiero' el próximo sábado, 18 de octubre. Un misterio resuelto que ha venido acompañado de más detalles del flamante enlace, pese al absoluto hermetismo que los novios y sus allegados han mantenido desde el minuto uno.

Stella y Alex se jurarán amor eterno ante la presencia de más de 250 invitados, entre los que figuran familiares, amigos, entre ellos, destacadas celebridades del mundo del cine como los propios padres de la novia y su hermana, la célebre actriz y modelo Dakota Johnson.

A juzgar por el hermetismo que ha acompañado tanto a los novios como a sus allegados desde que la hija de Antonio Banderas anunció su compromiso, todo hace indicar que se tratará de un enlace donde primará la absoluta privacidad, para lo que, además, será necesario establecer ciertas medidas de seguridad.

Además, teniendo en cuenta que el lugar de la celebración cuenta con hotel y hasta helipuerto, lo más probable es que una buena parte de los invitados se alojen en el mismo, así como que una buena parte de ellos accedan al complejo en helicóptero.

Sea como fuere, lo que sí se puede confirmar es que el icónico actor español será el encargado de llevar a su hija al altar y también que Melanie Griffith tendrá un destacado papel en el gran día de Stella.

Si los novios no se salen de los convencionalismos, tras la ceremonia, celebrarán un exclusivo cóctel en los jardines de la finca, que precederá a un buen banquete y a una gran fiesta con barra libre y, a buen seguro, actuaciones en directo de la mano de algunos de los artistas más destacados del panorama internacional.

Fue en agosto de 2024 cuando Stella anunció su compromiso con Alex, su novio de toda la vida, tras una romántica pedida de mano.

Lo hizo en sus redes sociales mediante la publicación de una foto en la que mostraba su anillo de compromiso que acompañó de un mensaje de lo más revelador: "¡Puedo salir con mi persona favorita sobre la faz de la Tierra para siempre!", escribió.

Hace unas semanas llegó su despedida de soltera, una gran fiesta que contó con la presencia de su madre e incluso de su prometido. Y ahora la joven cuenta los días para pasar por el altar.

Algo que hará en una celebración de ensueño a la que no le faltará detalle y que, sin lugar a dudas, situará a Valladolid en el centro del foco mediático internacional y la convertirá en el punto de encuentro de las estrellas más cotizadas del mundo.

Ahora sí que sí, la gran boda del año o al menos la que más expectación está generando está a la vuelta de la esquina.