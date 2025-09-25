Chuchi, el vallisoletano que triunfó en La Ruleta de la Suerte y brilló en fiestas: "Me llevé 1.053 euros y Hacienda 247"

Chuchi Marqués con su perra Bilma de vacaciones en Francia Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Chuchi Marqués de un vallisoletano “muy activo” como asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. No puede parar en todo el día y siempre tiene que estar activo. “Tengo TDAH”, confiesa en el inicio de esta conversación.

Le gusta probar de todo. Sobre todo, practicar deportes. Además, es muy fan de pasar tiempo con la familia y argumenta que “si le acompañan en sus hobbies, mejor”. También los animales, de hecho, le pillamos de vacaciones con su perra Bilma, en tierras francesas.

“Me encanta la adrenalina. Las motos. Tengo una que corre mucho. También hacer deportes de riesgo como puenting, paracaidismo o esquí. Me pongo a 100 kilómetros por hora. Sé que arriesgo muchísimo, pero soy muy fan de la velocidad y de la adrenalina máxima”, confiesa.

El vallisoletano ha saltado al estrellato con su presencia en el famoso programa de Antena 3 que lleva el nombre de La Ruleta de la Suerte. Y tampoco ha pasado desapercibido en las fiestas de Valladolid, en la caseta de El Manantial por sus frases que hacían esbozar una sonrisa, tanto a los clientes como a los viandantes.

Su apuesta pasa por eso, por vivir la vida “con una sonrisa” y también por “alegrar” a las personas que tiene a su alrededor. Sobre todo, a sus familiares.

Un amante del deporte, su profesión

“Siempre he vivido en Valladolid salvo dos años en los que he estado fuera estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en León. Acabé la carrera en la ciudad del Pisuerga, de hecho”, afirma Chuchi.

Nuestro entrevistado añade que “tuvo una infancia complicada” pero que gracias a su madre y ha sus abuelos “disfruta de una vida placentera” y “siempre ha podido hacer lo que ha querido”. No se olvida, tampoco, de su hermano y su mujer, de nombre Beatriz, que es “un pilar” en su vida.

“Cuando era pequeño quería ser albañil. Me gustaban mucho las excavadoras. Empecé en el instituto con Luis Moratinos, profesor de Educación Física, y ahí supe que quería dedicarme a algo relacionado con el deporte. Fue mi primer referente para prepararme en lo que a la preparación física se refiere”, añade.

Desde ahí se enfocó, tras un Grado Superior y una carrera para ser preparador físico y entrenador personal. Ahora se dedica a eso, especializado en tercera edad y patologías y también ayuda a las mujeres embarazadas para afrontar sus partos. Cada vez está más especializado y se sigue formando como fisioterapeuta.

“Además, trabajo como extra de hostelería los fines de semana. Si me llaman de jardinero, también. Aprendo rápido de lo que haga falta”.

Su paso por La Ruleta de la Suerte

“Con La Ruleta de la Suerte no me esperaba tanta fama. En la caseta de ferias me decían que había salido en el programa y es algo muy guay. Gané, que es lo que buscaba. Llegué al panel final. Era mi intención. Tiré a asegurar. Siempre tengo la intención de ser el mejor”, explica, hablando de su participación en el programa.

Nuestro entrevistado cuenta que llevaba “años queriendo participar” después de pasar también por el programa de ‘Ahora Caigo’. Su amigo Aaron le hizo un vídeo que enviaron a la dirección del programa y fue seleccionado.

“Siempre había querido participar en más programas para ganar dinero y por la diversión que se vive en estas experiencias. Fui a Madrid el pasado 8 de mayo y se grabó el programa que en un principio se iba a emitir el 27 de junio, pero se canceló”, añade.

Chuchi durante su participación en La Ruleta de la Suerte Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Pero el cambio de fecha, en lo que a la emisión del programa se refiere, le vino bien a nuestro entrevistado porque, finalmente, se vio en la televisión el pasado 12 de septiembre que era el día del aniversario de su boda.

“Me llevé 1.300 euros y Hacienda 247. Me llegaron, al final, un total de 1.053 euros. El 19% a partir de 300 se lo queda Hacienda. Me he gastado este dinero en vivir y pasármelo bien. Lo que más me llama la atención es que, al final, todo fluye muy rápido en el programa”, argumenta nuestro protagonista.

Chuchi asegura que llegó al programa “con la alimentación preparada y lleno de energía”, añadiendo que le salió “bien” tras conseguir ganar. Asegura que “repetiría la experiencia pero que el programa no permite volver”.

Y añade que “si acudiera otra vez a La Ruleta de la Suerte cambiaría muchas cosas para ir más tranquilo y llevarse más dinero”.

Fiestas de Valladolid

“Las fiestas de Valladolid han sido muy duras. He compaginado mi trabajo habitual con la caseta. He intentado divertirme y animarme porque si no me divertía me quedaba dormido. Allí siempre repetía lo de ‘la croqueta de mi suegra’ con la que nos hemos reído mucho”, afirma Chuchi.

La caseta en la que ha trabajado desde el 5 de septiembre al 14 del mismo mes es la del Bar Manantial que se ubica en el barrio de Covaresa, pero que se montó en la mítica zona de la Acera de Recoletos.

“Es el mejor equipo de trabajo que he tenido en casetas. Vanesa, Macarena, Dani pequeño, Dani Valle, mi jefe y mi mujer, Bea, me han hecho sentir sensaciones únicas. Me gusta mucho y me lo pasaba muy bien”, añade.

Los gritos graciosos de Chuchi han calado y mucho a lo largo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. “Me gustaba hacer bromas a la gente que pasaba, también a los policías”, afirma.

Todo el mundo se iba con una “sonrisa” del lugar.

El futuro

Chuchi afirma que “la vida es mejor afrontarla con una sonrisa” y que “hay que vivirla de forma positiva”.

“Estoy encantado de vivir con una sonrisa y hacer las cosas disfrutándolas. Todos los momentos son únicos y hay que mirar el lado bueno de las cosas sin estancarse en lo malo. Todos los momentos son únicos y el tiempo pasa”, añade.

Chuchi el día de su boda Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Su futuro lo ve como “entrenador personal” y “con su familia” con ese apoyo de la misma. Quiere agrandar su “leyenda”.

“Me encantaría llevar la vida que llevo ahora. Trabajando menos. Ahora nos hemos comprado una casa y tengo que trabajar los fines de semana en la hostelería, en la paquetería, echando una mano a cualquier cosa. Descanso y duermo poco. Me encantaría descansar más”, añade.

Durante el día quema “tanta energía que abusa de la cafeína y los Red Bull y Monster”. Tiene que dar el mejor servicio a los clientes que confían en él.

“La persona que paga la falta de descanso es mi mujer. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto entre la 1 y las 2. Duermo poco. Los fines de semana intento recuperar. Gracias a su apoyo y al de mi madre, hermano, Roberto, también a mis abuelos y amigos puedo salir adelante. Estoy encantado”, añade.

“Hay que tener una sonrisa siempre”, finaliza.