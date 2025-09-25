Avanza la musealización del Castillo de Fuensaldaña: la torre del Homenaje narrará a la historia de las Cortes

Presentación de los nuevos trabajos de musealización del Castillo de Fuensaldaña

La Diputación de Valladolid sigue avanzando en el proyecto de musealización del Castillo de Fuensaldaña, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y convertirá la sala de la herradura de la torre del Homenaje en un espacio expositivo que narrará la historia de las Cortes de Castilla y León a través de la pintura.

La sala conserva aún el mobiliario original. Fue diseñada para albergar la zona de comisiones de las primeras Cortes de la democracia, aportando un valor añadido al futuro recorrido museográfico.

Para desarrollar el relato histórico del nuevo espacio, la institución provincial ha encargado a Carlos Belloso y Javier Traité, doctores en Historia, la realización de los informes en los que había que recoger los siete hitos más relevantes en la historia del Parlamento regional.

Después de un trabajo riguroso de análisis, se han escogido los siguientes acontecimientos:

- El origen: Cortes de León (1188) y Cortes de Sevilla (1250)

- Cortes de Segovia (1347)

- Cortes de Ávila (1420)

- Revuelta comunera: Carlos V y Juana de Castilla

- Las no Cortes de 1665

- Las Cortes de Castilla y León en la Constitución de Cádiz de 1812

- Las Cortes de Fuensaldaña (1983)

Asimismo, con el objetivo de plasmar dichos hitos en obras artísticas de gran formato, la Diputación de Valladolid ha convocado a siete artistas de prestigio.

Son Enrique Reche, realismo contemporáneo; Santiago Bellido, realismo humano; Daniel Yordanov, realismo expresivo con connotaciones sociales e irónicas; Rosana Largo Rodríguez, hiperrealismo con base en el onirismo surrealista; Pablo Giménez, paisajista luminoso; Julio Sendino, descomposición geométrica; y Blanca Ruiz Paniagua, pintura emocional entre la figuración y la abstracción.

Cada artista contará con los informes íntegros elaborados por los historiadores para que puedan contar con una visión de conjunto, con independencia del hito concreto que les haya correspondido.

Tendrán libertad creativa y estética para interpretar el acontecimiento, pero debiendo ajustarse a las medidas que exige la sala.

Esta nueva sala abrirá las puertas al público al inicio de 2026 y completará la experiencia de visita al Castillo de Fuensaldaña, Centro de Interpretación de los Castillos.