Una llamada para evitar la soledad no deseada: el proyecto con IA que "mejorará la vida" de los mayores en Valladolid

El concejal de Personas Mayores, Rodrigo Nieto; la directora territorial de Telefónica, Beatriz Herranz, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presentando el proyecto

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado la puesta en marcha del 'Proyecto Pérgola', una prueba que permite mostrar el potencial de la Inteligencia Artificial (IA) para identificar casos de soledad no deseada.

Este proyecto piloto cuenta con un presupuesto de 18.000 euros y ha sido desarrollado por Telefónica. La solución tecnológica utiliza biomarcadores vocales basados en IA para analizar el habla y el estado de bienestar emocional de un ciudadano a partir de las respuestas dadas a preguntas preestablecidas realizadas por voluntarios de Cosocial- Banco de Voluntarios.

"Es una acción novedosa. Una medida contrastada en el Ayuntamiento de Madrid", afirma el regidor. Asimismo, ha explicado que el nombre hace un guiño a la pérgola del Campo Grande, lugar de reunión de los mayores en domingos o fiestas. "Reflejan lo más lejano a la soledad no deseada", puntualiza.

Por ello, con esta iniciativa buscan detectar la soledad no deseada mediante una llamada telefónica. El Ayuntamiento ha habilitado un espacio propio con ordenadores y teléfonos para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos.

Las primeras rondas de llamadas comenzarán con una muestra de 300 personas. Las primeras rondas de llamadas se realizarán en octubre y noviembre de 2025, con la participación de mayores de entre 70 y 80 años de la zona sur de la ciudad.

En un primer sondeo, realizarán cinco preguntas abiertas a estos mayores. Y analizarán, a través de la voz, las respuestas que han dado y el estado de bienestar del ciudadano. Con estos datos, el Ayuntamiento ofrecerá alternativas a los mayores con actividades lúdicas en sus centros de vida o en un entorno natural o cultural de la ciudad.

"Lo importante es poder tomar medidas preventivas con los datos arrojados. La Inteligencia Artificial utiliza los datos para extraer conclusiones y medidas a adoptar analizando la voz y el lenguaje", añade el regidor.

Carnero ha asegurado que la soledad no deseada "es gravísima" y esta campaña busca que nadie "la sienta o padezca". "Queremos que ninguna persona mayor de Valladolid se sienta invisible y con esta inciativa mejoraremos su vida", afirma.

Por otro lado, la directora territorial de Telefónica, Beatriz Herranz, ha destacado que para ellos es un "proyecto muy importante" y recuerda que la IA es una "poderosísima herramienta al servicio de la sociedad".

Asimismo, ha asegurado que están seguros de que esta prueba de concepto servirá para "abordar en un futuro proyectos más ambiciosos en el área de los Servicios Sociales que redunden en beneficio de los vallisoletanos".

El acto ha concluido con la presentación de la nueva campaña de comunicación del Plan Contigo, diseñada por la agencia vallisoletana de Pencil Ilustradores.

Uno de cada cuatro vive en soledad

El alcalde de Valladolid ha hecho este miércoles un balance del primer año de ejecución del Plan Contigo, que ha contado con la participación de 39.448 personas en algunas de las más de 7.600 acciones.

Este plan está dirigido a la población mayor de la ciudad que representa un 28% de los habitantes. Entre los mayores de 65, uno de cada cuatro vive en soledad.

Asimismo, en el primer año de ejecución, se han desplegado 24 de las 26 medidas previstas con un equipo de 88 profesionales.

La teleasistencia avanzada ha atendido a más de 10.400 personas y los centros de vida activa han ofertado 10.744 plazas en talleres. Por otro lado, la oficina de voluntariado cuenta ya con 339 personas activas.

Un plan en el que han realizado un "balance positivo" con más de 10.000 mayores atendidos en teleasistencia, 11 grupos estables de paseos y una red de voluntarios activos de 339.