Sorprendido por la Policía cuando intentaba agredir a un hombre con un adoquín en Laguna de Duero
El joven detenido también ha sido relacionado con el robo de varios teléfonos móviles en diferentes bares de la localidad durante la noche anterior.
La Policía Local de Laguna de Duero detuvo en la tarde del pasado domingo, 21 de septiembre, a un joven por presuntos delitos de hurto, extorsión y desobediencia a la autoridad.
El detenido fue sorprendido por los agentes en actitud violenta tras cometer el presunto robo y extorsión. En concreto, fue pillado con un adoquín con el que intentó agredir a un ciudadano en la Avenida Madrid.
Una escena que obligó a los policías a intervenir de manera inmediata para neutralizar la situación y proceder a su arresto.
Según informa la Policía Local de Laguna de Duero, la detención se enmarca en el dispositivo de seguimiento abierto tras registrarse varios robos de teléfonos móviles en bares de la localidad durante la noche anterior.
Hechos que, según comentan, generaron preocupación entre los vecinos y hosteleros de la zona.
Por su parte, el joven, que se enfrenta a cargos por hurto, extorsión y desobediencia a la autoridad, ha sido puesto a disposición judicial.