Abre La Sombra de Caín tras el cierre de Maxtor en Valladolid con una inauguración por todo lo alto

La distribuidora de libros La Sombra de Caín ha tomado el relevo de la librería Maxtor y va a celebrar este sábado, 27 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, una verbena popular inaugural, como ha informado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Con esta acción, lo que se busca desde La Sombra de Caín es una presentación del nuevo proyecto y espacio cultural que se ubica en la calle Fray Luis de León número 20 de Valladolid.

Un espacio que va a apostar por la promoción de editoriales independientes donde también se van a realizar eventos literarios en tiempos convulsos para las librerías con la acción de los libros digitales.

Además de de los libros, el que se acerque en la mañana de este sábado, 27 de septiembre, a la librería, va a poder disfrutar de un pequeño almuerzo amenizado con música.

Verbenas, música y almuerzo en La Sombra de Caín para este sábado para todo el que quiera acercarse para disfrutar de los libros.

La librería La Sombra de Caín lleva abierta desde el 1 de septiembre.