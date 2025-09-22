Los veterinarios de Valladolid advierten sobre el caso de gripe aviar en Olmedo: “Es una enfermedad muy contagiosa”

La pasada semana se alertaba de un brote de gripe aviar detectado en una explotación de gallinas ponedoras en Olmedo. Esto ha obligado a la autoridad de Sanidad Animal a activar el protocolo de control.

Pues bien, desde el Colegio de Veterinarios de Valladolid ha alertado sobre la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad. El virus identificado corresponde a la cepa H5N1, “una enfermedad muy contagiosa de las aves acuáticas silvestres que puede extenderse a las de corral, aunque solo de forma excepcional a los humanos”, recuerda la institución.

“El contagio se produce tras la exposición reiterada a ambientes contaminados por aves y sus deyecciones”, explica Rufino Álamo, presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid.

Al mismo tiempo, aclara que no existen evidencias de que el virus se transmita a través del consumo de carne de ave o huevos cocinados. También hace un llamamiento a los pequeños propietarios de explotaciones de autoconsumo —menos de 30 aves— para que apliquen estas medidas preventivas.

La entidad subraya que las personas deben evitar el contacto con aves enfermas o muertas, así como con sus deyecciones.

Aunque la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria reconoce que se han registrado contagios ocasionales de animales a personas, no hay evidencia de transmisión entre humanos.

Hay que recordar que Castilla y León es la segunda comunidad productora de huevos de España, con más de 190 millones de docenas anuales y 8,5 millones de gallinas ponedoras, solo por detrás de Castilla-La Mancha.

Valladolid concentra más de la mitad del censo regional y cerca del 10% del censo nacional, que supera los 48 millones de ponedoras, lo que convierte al brote en un asunto de especial relevancia económica y sanitaria.

El personal de granjas avícolas es el grupo más expuesto, por lo que se recomienda el uso de equipos de protección y la vacunación contra la gripe estacional.

En el marco de prevención, la Unión Europea ha lanzado la campaña #NoBirdFlu, dirigida a avicultores, con pautas de bioseguridad en aspectos clave como el manejo de agua y alimentación, residuos y estiércoles, labores de limpieza y desinfección, así como el aislamiento de las naves para evitar el contacto con especies silvestres.

Un foco más

La ubicación estratégica de la Península Ibérica, paso de aves migratorias, obliga a mantener un sistema de vigilancia en lagunas y humedales.

Gracias a este seguimiento, se han confirmado en lo que va de año 38 focos en aves silvestres y dos en aves cautivas, además de seis en explotaciones de corral, incluido el de Olmedo, que se suma a los ya notificados en Badajoz, Guadalajara, Huelva y Toledo.

Al tratarse de un virus altamente patógeno, la normativa de sanidad animal prevé el inmovilizado de animales y productos en explotaciones cercanas, la eliminación de positivos y la desinfección de las zonas afectadas.

Si no se detectan nuevos casos en un mes, se considera reducido el riesgo, aunque la vigilancia debe continuar ante la llegada constante de aves migratorias.