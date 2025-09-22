Los Harlem Globetrotters anuncian una gira en España por su centenario y la primera parada será en Valladolid

Los Harlem Globetrotters vuelven a Valladolid. Los magos del baloncesto desembarcarán en España en mayo de 2026 con motivo de su gira más especial, la de sus 100 años de existencia. El equipo norteamericano pasará también por Madrid, Barcelona, Vitoria, Zaragoza y Tarragona.

Una gira en la que los espectadores podrán disfrutar de un siglo de jugadas asombrosas con mates que desafían la gravedad y trucos que cambian el rumbo del partido.

Una oportunidad para recorrer la historia, la alegría y la diversión que rodean al histórico equipo de los Estados Unidos.

Asimismo, los asistentes podrán conocer a los jugadores en persona y disfrutar de una experiencia única gracias al Magic Pass y el Celebrity Court Pass. O con las exclusivas entradas de Globetrotters VIP Bench y Generals VIP Bench.

Durante el tour, el equipo estrenará las nuevas camisetas del centenario en sus clásicos enfrentamientos contra los Washington Generals, haciendo vibrar al público con algo más que un partido.

Lanzamientos lejanos desde la grada, canastas de 4 puntos, desafíos constantes y muchas más sorpresas es lo que prometen los jugadores que quieren conquistar al público asistente.

En Valladolid estarán el próximo jueves 14 de mayo a las 19:00 horas. En un partido que se disputará en el Polideportivo Pisuerga. En Zaragoza el día 15; en Madrid el 19; en Vitoria el 20; en Tarragona el 22; y en Barcelona el 23.

Los miembros de los Harlem Globetrotters acumulan más de 60 récords mundiales Guinness, el número más alto de cualquier deporte. Igualmente, su trayectoria a nivel mundial les ha permitido que fueran nombrados 'Embajadores de la buena voluntad' para promover un estilo de vida activo y dietas saludables.

El equipo ha realizado ya 10 giras en España de la mano de Proactiv Entertainment. La venta de entradas se iniciará con la apertura de la lista de espera este lunes, 22 de septiembre, a partir de las 10:00 horas.

El acceso a esta dará a su vez autorización a una preventa exclusiva de 24 horas en Mitaquilla el próximo 29 de septiembre a las 12:00 horas.

Por otro lado, la venta general, con un 15% de descuento Early Bird arrancará el 30 de septiembre a las 12:00 horas en Mitaquilla y los puntos de venta habituales.

El descuento estará aplicado automáticamente desde el 29 de septiembre a las 12:00 horas en Mitaquilla y al día siguiente a las 12:00 horas en el resto de los canales, hasta máximo el 12 de octubre a las 23:59 horas.

Este será válido para todas las zonas de precio, con la excepción de las Sillas en Pista. Tampoco se aplicará a los suplementos como el Globetrotters Experience o el Magic Pass.