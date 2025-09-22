Abre un restaurante de comida fusión en el centro de Valladolid: "Somos tres amigos indios con ganas de triunfar"

Binoy, Aljo y Justin son tres amigos indios que, a sus 30 años, acaban de embarcarse en una apasionante aventura profesional con la que parecen haber cumplido un sueño.

Juntos han montado Casa de Dosa, un restaurante de comida fusión que abrió sus puertas el pasado 1 de septiembre en el centro de Valladolid, concretamente, en el número 23 del Paseo de Zorrilla, fruto de muchos años de esfuerzo y trabajo.

Su historia se remonta a hace casi cinco años, cuando los tres amigos llegaron a España procedentes de la India en busca de "una vida mejor". Su primer destino fue Madrid y tras varios años estudiando y trabajando en bares y restaurantes de la capital, hace dos años, cuando ya dominaban el idioma, decidieron mudarse a Valladolid.

Pero no lo hicieron a ciegas. Uno de ellos ya tenía un familiar en la ciudad del Pisuerga y sabían de buena tinta que allí la vida es más viable.

Nada más llegar, todos ellos se pusieron a trabajar como cocineros, uno en restaurantes españoles y los otros dos en varios establecimientos indios.

Así, tras adquirir la experiencia suficiente, hace unos meses se animaron a crear su propio proyecto: un restaurante fusión de comida india y española, con propuestas sin gluten, y que busca convertirse en todo un referente en el país.

Terraza de Casa de Dosa

"Somos tres amigos indios con muchas ganas de triunfar. Tenemos mucha ilusión y nuestra idea es, si este primer restaurante funciona bien, montar una franquicia poco a poco y abrir más en Madrid y en otras provincias de Castilla y León", ha revelado Binoy en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Él trabaja como encargado del restaurante, mientras que sus amigos lo hacen como cocineros, uno centrado en los platos españoles y el otro en los indios. Pero, ¿cómo es realmente este negocio? ¿qué ofrece a los clientes?

Casa de Dosa, el cual debe su nombre a un plato típico de la India consistente en una especie de crepe salado relleno, es un amplio restaurante con terraza interior incluida, en funcionamiento desde hace exactamente tres semanas, y que abre al público de lunes a viernes de 10:00 a 16:30 y de 19:30 a 23:30.

Ha arrancado con desayunos, bebidas y tapas, y a partir del próximo 1 de octubre pondrá a disposición de sus clientes sus dos deliciosas cartas: una de comida española y otra india con opciones sin gluten y con rabas con alioli versionado, patatas bravas fusión, albóndigas de gambas y más de 20 variedades de dosas como sus grandes especialidades.

Dosa, plato típico de la India

Además, los amigos tienen previsto introducir las típicas parrillas indias y españolas a partir del próximo mes de diciembre.

Con todo ello, los empresarios animan a todos los interesados en "probar algo diferente" a pasarse por Casa de Dosa. Un restaurante que ha empezado con muy buen pie, que ya ha sorprendido a numerosos clientes y que, según explican sus dueños, se presenta como un lugar perfecto para comer "comida de calidad a precios competitivos".