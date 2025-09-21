Muere un joven tras un trágico accidente de tráfico entre un turismo y un camión en la N-122

Trágico accidente el que se ha producido en la madrugada de este domingo, 21 de septiembre, que ha acabado con el fallecimiento de un joven de 22 años, como han confirmado fuentes oficiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 03:38 horas tras el choque frontal de un turismo y un camión en la N-122, a la altura de la localidad vallisoletana de Traspinedo, en el punto kilométrico 338 como han informado las mismas fuentes.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Valladolid y Sacyl que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Tudela de Duero, como apunta el 112.

A consecuencia del accidente el varón de 22 años que viajaba en el turismo ha muerto y el conductor del camión, un varón de 61 años, ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Clínico de Valladolid.

Otro día de luto en las carreteras vallisoletanas.