VÍDEO | Cigales disfruta de un gran brindis con sus mejores vinos en un ambiente festivo: "Es un día de orgullo y alegría"

“El vino es el buque insignia de nuestro pueblo y de nuestra región. Uno de los principales motores económicos y una de las razones que hacen que seamos conocidos fuera de nuestras fronteras de modo que se podría decir que nuestra vida gira alrededor del vino”, asegura María del Val, concejala de Cultura y Enoturismo del Ayuntamiento de Cigales.

Lo hace en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, y en la localidad cigaleña, en un marco incomparable que es perfecto como la XLV Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia, que arrancó sus actividades el pasado 14 de septiembre y la diversión se prolongará hasta este domingo, 21 del mismo mes.

En la actualidad, como nos explica la concejala, Cigales cuenta con “seis bodegas en activo”, todas ellas pertenecientes a la Denominación de Origen Cigales “donde se elaboran tanto tintos como verdejos y, sobre todo, claretes”, apunta.

El amor por el vino de Cigales también se puede ver en lo que tiene que ver con las bodegas subterráneas. La localidad vallisoletana cuenta con un total de 250, todas ellas de carácter privado y con una del siglo XVI hasta donde hace apenas 15 años se seguía elaborando el vino como hace 100 años.

Un momento muy esperado

“La Fiesta de la Vendimia es un momento muy esperado durante todo el año tanto por nuestros vecinos como por visitantes que llegan desde todos los rincones de España. Es la ocasión perfecta para mostrar, no solo la riqueza de nuestros vinos, que son un motor fundamental, sino también la parte cultural que nos identifica como pueblo”, confiesa Jaime Rodríguez, alcalde de Cigales.

Durante estos días se comparten bailes regionales, festejos taurinos, conciertos y muchas otras actividades que arrancaron el pasado domingo, 14 de septiembre, en el municipio pucelano.

“Mi deseo es que todos los que nos visiten disfruten y vivan la experiencia. Que se lleven con ellos un pedacito de la esencia de Cigales”, explica el primer edil en declaraciones a este periódico.

Una de las grandes novedades de este año es la instalación de una carpa poligonal de 500 metros cuadrados que cubre, prácticamente, toda la plaza mayor. Las fechas, a finales de septiembre, llevan al Ayuntamiento a “garantizar que todas las actividades se puedan disfrutar sin interrupciones, e independientemente de la meteorología”.

“La Fiesta de la Vendimia empezó siendo solo una jornada y, ahora mismo, se ha convertido en más de una semana repleta de actividades para todos los públicos con un programa variado, participativo y muy completo”, añade el que ostenta el bastón de mando.

Jaime Rodríguez cuenta que la Fiesta de la Vendimia “es la más antigua de Castilla y León” y “también de interés turístico regional” por lo que es “muy importante para la región y para el pueblo”. Pasa por ser la oportunidad para “mostrar los mejores vinos y la cultura” de Cigales.

Jaime Rodríguez, alcalde de Cigales EL ESPAÑOL de Castilla y León Cigales

El día más grande del evento

Este sábado, 20 de septiembre, ha sido el día grande de la XLV Feria del Vino y Fiesta de la Vendimia de la localidad vallisoletana que ha visto como los vecinos se echaban a la calle y los turistas llegaban para disfrutar del mejor brindis.

“El sábado fue el germen de esta celebración y sigue siendo el corazón de la Fiesta de la Vendimia. Nuestro objetivo pasa por mejorar cada año sin perder la esencia de lo que es nuestra Fiesta de la Vendimia, elevando su calidad edición tras edición. Queremos que Cigales siga siendo reconocida por la calidad y singularidad de sus vinos”, añade Jaime Rodríguez.

El primer edil asegura que “es un día de orgullo y alegría” para la localidad pucelana “porque supone ver la unión de toda la Denominación de Origen y comprobar como visitantes llegados de todos los rincones disfrutan de estos momentos tan especiales”.

La actividad, en la tarde de este sábado, ha arrancado, a las 16:00 horas, con un concierto flamenco a cargo de ‘Cerrado por vacaciones’ en la terraza del Clandestino y después con una muestra de oficio a las 17:00 horas.

A las 17:45 horas se ha procedido a la recepción de autoridades en el Ayuntamiento, antes de la Misa Castellana en la Iglesia de Santiago Apóstol y de que a las 18:45 se haya celebrado el pasacalles de bodegueros y autoridades desde la Casa de Cultura Vacceos.

Fiesta de la Vendimia 2025 en Cigales EL ESPAÑOL de Castilla y León Cigales

“Ese pasacalles es uno de los momentos más simbólicos de la Fiesta de la Vendimia. Pasar por la Plaza Mayor, con nuestra catedral del vino como testigo, acompañados por los bodegueros de todos los pueblos con Denominación de Origen y por las asociaciones culturales con sus bailes, así como culminar en El Lagunajo, lleno de gente, es especial”, añade el alcalde.

Un momento que “refleja la unión, tradición y fuerza de la fiesta” cigaleña, antes de que se haya vivido otro momento mágico con la imposición de bandas, la elección de la bodeguera mayor y el pregón, que ha corrido a cargo de Arturo Dueñas.

Imposición de bandas y pregón

A eso de las 19:00 horas, en la Plaza del Lagunajo, ha tenido lugar la imposición de bandas, la proclamación de la bodeguera mayor y el tradicional pisado de la uva, que ha sido un momento cargado de emotividad y simbolismo.

“La imposición de bandas supone nombrar a la bodeguera de la Fiesta de la Vendimia, que representa a su pueblo dentro de la Denominación de Origen. No solo trae las uvas de su municipio para elaborar ese primer mosto, sino que es el símbolo de unión de todos los pueblos”, explica Jaime Rodríguez.

Así, hemos podido ver como Alba Barbado, de San Martín de Valvení, ha sido nombrada bodeguera mayor. Cada año, un municipio de la Denominación de Origen Cigales toma el testigo en un nombramiento que va rotando por orden alfabético.

Tras esto, y en un municipio pucelano engalanado y lleno de personas que querían divertirse en torno a la cultura del vino, ha tenido lugar el pregón que ha corrido a cargo de Arturo Dueñas Herrero.

“No ha sido elegido al azar. Es un cineasta premiado en varias ocasiones, pero, sobre todo, alguien que ha sabido mostrar y dar a conocer Cigales a través de sus rodajes. Su vínculo con nuestro municipio le convierte en un pregonero muy especial para esta 45 edición”, afirma María del Val, concejala de Cultura y Enoturismo del Ayuntamiento de Cigales.

A eso de las 19:30 ha empezado el pregón de Dueñas en el que ha querido ensalzar la "45ª edición de la Fiesta de la Vendimia" en una acción a la que "acudía año tras año" añadiendo que para él es "un honor ser el pregonero de dichas fiestas".

Arturo Dueñas

"Es un lujo disfrutar de los mejores vinos y también de la morcilla de La Maruja. Espero que el futuro esté libre de conflictos y de barbarie. '¡Viva la Fiesta de la Vendimia!' y 'Viva Cigales'", ha finalizado Dueñas.

Después, a eso de las 19:45, ha tenido lugar la entrega de la distinción a Doña Águeda del Val y los premios del VI Concurso Fotográfico Envero, todo mientras la Feria del Vino quedaba inaugurada y los amantes de los mejores caldos se lo pasaban en grande.

Cigales y su cultura del vino

“El vino está muy presente en la vida de los cigaleños, no solo por las bodegas, sino por la cantidad de viticultores que se dedican, con todo su esfuerzo, a cultivar sus viñedos centenarios tan especiales”, añade María del Val.

La concejala de Cultura y Enoturismo asegura que “la zona cuenta con un gran número de parcelas que contienen la mezcla de variedades que es lo que hace que el vino sea tan aromático y fácil de beber”.

“El clarete es, sin duda, uno de los grandes emblemas de Cigales. Forma parte de nuestra historia y de nuestra tradición vitivinícola, además de de nuestra identidad como pueblo”, finaliza.

De ello se ha dado cuenta, y de una forma perfecta, en la tarde de este sábado, 20 de septiembre, en el que el vino ha sido el protagonista único en Cigales.