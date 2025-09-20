Carvajal explota contra Puente tras su visita "a escondidas" al Ayuntamiento de Valladolid: "Está muy feo"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitaba este viernes 19 de septiembre Valladolid junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez y también junto a la ministra de Igualdad Ana Redondo.

Lo hacían para visitar los terrenos del acuartelamiento de ‘La Rubia’, en la ciudad del Pisuerga y también para anunciar la construcción de nuevas viviendas en esa zona.

El Ministerio de Vivienda comprará a Defensa los terrenos del antiguo acuartelamiento La Rubia por 8 millones de euros para a posterior construcción de 200 viviendas “a precio asequible”.

A estas se le podrán sumar otras 100 privadas, dado que parte del suelo es propiedad de particulares, como anunciaban ante los medios este viernes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aprovechaba la visita a Valladolid para mantener varios encuentros. Con el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y también para visitar la Casa Consistorial.

“Cuando salí del ayuntamiento, uno de los proyectos que dejamos iniciados y financiados con fondos europeos, fue la remodelación de la casa consistorial, especialmente la zona de atención al público. El resultado es impresionante”, aseguraba a través de su cuenta de X Puente.

Todo en la visita junto a Pedro Herrero, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento y otros ediles como Rafaela Romero o Luis Vélez a la zona del registro, remodelada en la Casa Consistorial.

Una visita que no ha sentado nada bien a la teniente de alcalde de Valladolid, Irene Carvajal, de Vox, y “máxima autoridad” este viernes ante la visita que el alcalde Jesús Julio Carnero está completando en la India.

“Óscar está muy feo, incluso para ti, hacer una visita al Ayuntamiento de Valladolid a escondidas y sin avisar a la primera autoridad que estos momentos soy yo”, afirmaba Carvajal.

Sabemos de tu escasa lealtad institucional, pero hacer postureo político incluyendo a funcionarios es deprorable

La de Vox añadía que “sabemos de tu escasa lealtad institucional, pero hacer postureo político incluyendo a funcionarios es deplorable”, finalizaba.