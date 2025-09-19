Dos heridos tras colisionar un turismo contra una señal en una gasolinera de la A-62

Kilómetro 102 de la autovía A-62 a la altura de Cubillas

Dos personas resultaron heridas este viernes tras la colisión de un turismo contra una señal de tráfico en la gasolinera ubicada en el kilómetro 102 de la autovía A-62, en sentido Burgos, a la altura de Cubillas de Santa Marta.

El accidente se produjo a las 19:35 horas, cuando el vehículo impactó contra la señal en las inmediaciones de la estación de servicio.

Según informaron fuentes del 112, los ocupantes permanecían conscientes pero quedaron atrapados en el interior del coche, sin poder salir por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Valladolid y personal sanitario de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender a los heridos y liberarles del vehículo.