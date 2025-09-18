Trágico accidente en Mota del Marqués: un hombre muere arrollado por un tractor

En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del varón.

Un varón de 61 años ha fallecido tras ser atropellado por un tractor en la VP-5604, a dos kilómetros de Mota del Marqués, dirección Adalia, en Valladolid. Una llamada a las 13.25 horas alertaba del suceso al centro de emergencias Castilla y León 112.

Desde la sala del 112 de Castilla y León se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias del Sacyl. Se desplazó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Mota del Marqués y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre.