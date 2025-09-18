El LAVA, donde tradición y vanguardia se dan la mano en Valladolid: citas únicas para disfrutar de la mejor cultura

Somos Yo, espectáculo familiar de la programación del LAVA. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Fundación Municipal de Cultura.

“El LAVA es un espacio en continuo crecimiento en Valladolid. De los mejores de España. Esto es gracias a todo el equipo humano que hay detrás, en la Fundación Municipal de Cultura, y que está representado por Charo Arconada y Juan Herrero”, aseguraba Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.

Lo hacía en la presentación de la nueva programación del Laboratorio de las Artes de Valladolid para la temporada 2025-2026. Por un lado, se presentó la temporada de artes escénicas contemporáneas, para adultos, bajo el lema ‘Todos los mundos en un escenario’ con un total de 38 propuestas y, por otro, el de SCNAFamiliar dirigido a los más pequeños, con otras 28, para hacer del espacio el epicentro de la cultura en Valladolid.

Dos presentaciones que tuvieron lugar el pasado 2 de septiembre y el 15 del mismo mes en el que también estuvieron presentes José Ignacio Uribe, gerente de la Fundación Municipal de Cultura y Juan I. Herrero y Charo Arconada, los responsables de programación.

“Luchamos por traer la mejor oferta cultural posible a Valladolid. Apostamos por la internacionalización de la cultura y el carácter multidisciplinar. El LAVA quiere acoger todas las disciplinas y diversidades de lenguaje. De la tradición a los lenguajes más vanguardistas”, añadía Irene Carvajal.

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid en la presentación de SCNAFamiliar en el LAVA de Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Fundación Municipal de Cultura.

Todo se ha concretado en una gran apuesta atractiva de más de 60 actividades que, seguro, hacen las delicias del público vallisoletano y también del foráneo que valora una cultura de calidad como la que se da en Valladolid.

Temporada de artes escénicas contemporáneas para adultos

Era el pasado 2 de septiembre cuando el LAVA presentaba la temporada de artes escénicas contemporáneas para adultos 2025-2026 bajo el lema ‘Todos los mundos en un escenario’, con un total de 38 propuestas en las que cabe de todo: teatro, danza, performance, circo contemporáneo y también música.

Nuevos lenguajes y miradas que proponen un diálogo entre lo local y lo global que interpelarán al público del 4 de octubre al 16 de mayo. Todo en una temporada, la “más internacional de la historia”, en la que estarán presentes artistas de Italia, Reino Unido, Guatemala, Argentina, Portugal, Francia, Alemania, Colombia, México y, como no, España.

Con propuestas para todos los gustos.

El teatro, protagonista

La nueva temporada del LAVA subirá el telón el 4 de octubre con La Zaranda, compañía reconocida con el Premio Nacional de Teatro, y su última propuesta, Todos los ángeles alzaron el vuelo.

Octubre continuará con una doble muestra de lo más aclamado de la escena argentina. Así, el jueves 16 regresará al LAVA la compañía argentina Sutottos con su nuevo espectáculo Feliz día.

Dos días después, el sábado 18, Gabriel Chamé se acercará a la obra de Shakespeare para denunciar, a través del humor y el gag físico y poético, la ‘política de la culpa’ con Medida por medida, la culpa es tuya.

Tomará el relevo, el 1 de noviembre, el creador escénico Carlos Gallardo y su propuesta Cera: 500 horas de vuelo, un poético homenaje a las segundas oportunidades con esta sustancia como protagonista.

La compañía de teatro de actor más veterana de Galicia, Sarabela Teatro, llegará al LAVA con El dragón de oro el 15 de noviembre.

La programación continuará en diciembre con Dopaland (sábado 4); y con La fortaleza (viernes 12 y sábado 13), de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

El año 2026 arrancará con El día del Watusi (17 de enero), experiencia escénica de cuatro horas de duración, a partir de la novela de Francisco Casavella (premio Nadal 2008).

Una reflexión sobre la identidad, la memoria y la vida. También en enero (sábado 24) llegará al LAVA El invencible verano de Liliana, adaptación de la novela homónima, ganadora del Pulitzer 2024; protagonizada por la actriz mexicana Cecilia Suárez.

La temporada seguirá en febrero con Mientras el meteorito llega, producción de Ana Barcia y la berciana Raquel Mirón que sitúa a dos mujeres en un espacio indeterminado que conversan, ignorando de cuánto tiempo disponen y conscientes de que el presente es lo único que les queda.

El LAVA propone cuatro nuevas citas con el teatro en marzo. La primera será con Charlotte, vida o teatro, nuevo espectáculo de Títeres de María Parrato producido con el acompañamiento artístico del propio LAVA que recupera la vida y la obra de la artista Charlotte Salomon.

Le seguirá American Buffalo, la obra de David Mamet que marcó un hito en la escena norteamericana de los años 70; y una doble cita con la portuguesa Companhia do Chapitô, protagonista del Día Mundial del Teatro en el LAVA: Rey Lear y La Odisea.

Por último, en mayo el LAVA acogerá la representación El Arte, del dúo Los Torreznos, que, con un su particular lenguaje, que fusiona humor y performance, exploran este concepto.

El 9 de mayo llegarán al LAVA The Tiger Lillies (Reino Unido) y La Perla 29 con A Macbeth song, una pieza que hibrida música y teatro para narrar la trágica historia del príncipe danés.

A Macbeth Song, espectáculo que se podrá disfrutar en el LAVA Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Fundación Municipal de Cultura.

Como colofón a la temporada, el estreno absoluto de Ser verbena, propuesta de David Montero que imagina un encuentro entre Priscilla Presley y La Chispa, mujer de Camarón de la Isla: dos mujeres desplazadas por la fama de sus maridos que recorren juntas las calles de San Fernando.

Espacio también para la danza

La danza contemporánea estará presente en la nueva temporada del LAVA con nueve propuestas. La primera, el 8 de noviembre, será Runa, pieza reconocida con el Premio Max a la mejor coreografía que supondrá el regreso de Lali Ayguadé al centro vallisoletano.

Este mismo mes pasará por la Sala Concha Velasco Entrecruzad@s, nueva obra de danza-teatro de la colombiana Juliana Reyes que explora la exclusión de los cuerpos que no encajan en el canon estético impuesto.

Este género volverá al LAVA en enero con La Venidera, compañía formada por Irene Tena y Albert Hernández, ambos ex bailarines del Ballet Nacional de España. El dúo interpretará la versión íntegra de su última pieza, No, que ya se viera en Valladolid la temporada pasada en su versión corta, tanto para sala como para calle.

En febrero la Sala Concha Velasco acogerá la representación de Alegorías. El límite y sus mapas, espectáculo creado e interpretado por Paula Comitre, reconocida como artista revelación en el XXIV Festival de Jerez y premio Giraldillo revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla; y Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024.

La temporada propone dos citas con la danza en marzo: Nimbes, espectáculo con el que la compañía Fil D’Arena aborda el legado invisible que se transmite de mujer a mujer, y que a través de un proceso de mediación previo contará, para la puesta en escena, con la participación de un elenco intergeneracional de mujeres vallisoletanas.

Y Mariana, pieza de la Premio Nacional de Danza 2024, Luz Arcas, donde el flamenco primitivo y la danza contemporánea se unen para recrear la dureza del trabajo del campo.

La danza será el género protagonista durante el mes de abril. A la representación de Natural order of things, creación de Guy Nader y María Campos estrenada a nivel internacional en la Bienal de Danza de Venecia 2024.

Le seguirá el ciclo VA!deDanza con el que el LAVA conmemorará el Día Internacional de la Danza. En esta ocasión, la programación quiere poner en valor el legado de la pionera de la danza contemporánea Pina Bausch reuniendo a dos creadores españoles del Tanztheater Wuppertal: Pau Arán, representante de una nueva generación que capturó la presencia expresiva del movimiento que pondrá en escena Myco.

Una llamada de la naturaleza (jueves 30 de abril), y la ganadora del Premio Nacional de Danza 2014 Nazareth Panadero, cómplice creativa durante décadas de Pina que llegará a Valladolid con el alemán Michael Strecker para representar My home, no home (sábado 2 de mayo).

Y para la música

La reinterpretación de géneros musicales tendrá una especial relevancia esta temporada con seis propuestas. El jueves 23 de octubre se representará la primera de ellas, Cinco horas con Hilario…junto al armario.

El tenor Enrique Viana presentará su particular mirada de la lírica, con una satírica y tronchante pieza que sobrevuela el teatro musical, la zarzuela, la revista y el cuplé. Le seguirá, el sábado 22 de noviembre, Nozing, ¡mixtura de música vocal y humor por la original compañía Ual.la!, con la que rompen con la ortodoxia de la polifonía vocal y la interpretación coral.

En diciembre pasará por el LAVA Tercer cielo, proyecto en el que la cantaora Rocío Márquez y el productor de música urbana Bronquio fusionan flamenco y ritmos electrónicos.

La música seguirá sonando en la Concha Velasco el sábado 14 de febrero, para celebrar el Carnaval, de la mano de David Bastidas y su original cruce entre copla y música electrónica Coplatrónica.

En marzo Maui, la llamada ‘Lady Gaga del flamenco’, regresará al LAVA con su nuevo espectáculo, Puerto Alegría, una divertida alegoría, a medio camino entre la música y el teatro, sobre la vida del artista.

En abril, sonará en el LAVA la música de Fetén Fetén, el reconocido dúo castellano que mostrará su particular lectura contemporánea de los ritmos populares de la Península Ibérica con un directo vital y enérgico.

Turno para el circo

El circo contemporáneo está representado en la programación a través de seis montajes. El primero de ellos, RPM, de Gorilla Circus (Reino Unido), podrá verse el viernes 24 y el sábado 25 de octubre.

Tomará el relevo el dúo Las Couchers, reconocido con la estatuilla a la mejor interpretación de circo en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas por Charlas con azucarillo. La propuesta, que podrá verse en el LAVA el jueves 22 de enero, recurre al clown desde el original formato de charla motivacional para cuestionar la fatigosa búsqueda de la felicidad.

El lenguaje circense se da la mano con la música en Farra, propuesta con la que Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico nos invitan a una original celebración de la vida y el disfrute, reconocida con el Premio Max 2025 al mejor espectáculo musical, que podrá verse en el LAVA los días 7 y 8 de febrero.

Por su parte, la formación ítalo-guatemalteca Dúo Kaos recalará en la Concha Velasco el 21 de febrero con Flora, una coreografía acrobática sobre una plataforma en perpetuo movimiento.

El LAVA celebrará en abril, durante dos fines de semana consecutivos, el Día Mundial del Circo con dos propuestas de circo contemporáneo: el solo acrobático de Manel Rosés Ákri y O’Rage de la compañía francesa Barolosolo, la historia de un payaso que lucha contra la lluvia que lo persigue.

Los abonos para la temporada de artes escénicas contemporáneas comenzaron a venderse este martes, 16 de septiembre y las entradas para ese público adulto se comenzarán a vender el martes 23 del mismo mes.

O'Rage espectáculo para el público adulto y también para el infantil. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Fundación Municipal de Cultura.

Para disfrutar en familia

Era este lunes, 15 de septiembre, cuando, la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, presentaba la segunda parte de la programación del Laboratorio de las Artes bajo el nombre de SCNAFamiliar con 28 propuestas para los más pequeños.

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por la Fundación Municipal de Cultura.

SCNAFamiliar subirá su telón en esta temporada 2025-2026 el 5 de octubre con Doctor Sapo y El Diferente para narrar, entre teatro y música, la historia surrealista de un extraterrestre que está enfrentado a la vida cotidiana en la Tierra.

Además, Teatro de Ocasión, especialista en teatro musical para la infancia que destaca por su lenguaje universal y sensible, se alía con la vallisoletana Teloncillo Teatro en, Luces de Gabriela. La propuesta, que podrá verse el 19 de octubre en el LAVA, presentará a la poeta Gabriela Mistral, la primera mujer iberoamericana en recibir un premio Nobel de Literatura, en 1945.

A lo largo de noviembre, la Sala Concha Velasco acogerá cinco citas para el público familiar. El día 2 será el turno de Titiriteros de Binéfar que, con más de 40 años de trayectoria, está considerado patrimonio vivo del teatro de títeres.

Su propuesta La ratita presumida conecta la tradición con un mensaje actual sobre consumo responsable. Le seguirá, el día 9, La fábrica de las maravillas, una pieza multidisciplinar con la que el burgalés Javier Ariza invita a niños y mayores a encontrar la magia presente en lo cotidiano. Una semana después, el 16 de noviembre, será el turno de LaBú Teatre, compañía que fusiona danza, objetos y circo en espectáculos visuales que cruzan fronteras sin necesidad de palabras.

Fragile 2.0 es un ejemplo de su estilo onírico. Noviembre continuará a ritmo de jazz con El viaje de Emma, concierto para familias con el que Teatro del Cuervo acercará este vibrante género musical a los niños el día 23. El mes se despedirá el domingo 30 con un clásico, La isla del tesoro, cuya revisión, a cargo de Inhabitants, ha sido premiada como Mejor espectáculo multidisciplinar en los FETEN 2025.

SCNAFamiliar se anticipa a la temporada navideña con la representación, el domingo 14 de diciembre, de ¡Soy salvaje!, pieza con la regresan al LAVA La Maquiné, creadora de universos visuales y poéticos que ha girado por media Europa, con la tierna historia de una niña criada por un gorila.

Propuestas para la Navidad con SCNAFamiliar

El LAVA organiza una programación especial con citas diarias del viernes 26 al martes 30 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones escolares de Navidad.

Bajo el lema ‘Es Navidad en el LAVA’, la Sala Concha Velasco recibirá a la compañía Frenesí Onírico (Bélgica/España), con la vallisoletana Natalia Calles y su último espectáculo, desarrollado con el acompañamiento artístico del propio LAVA: Somos yo.

La pieza, que podrá verse el día 26, habla de los nuevos comienzos a través de una mujer adulta cuya vida da un vuelco al visitar la casa del pueblo en la que pasaba los veranos de su infancia.

El periodo navideño continuará con Teatro de Malta y A la gloria con Gloria Fuertes, homenaje a la autora tan querida por los niños (sábado 27); Rauxa Cía y su Anónimos, una mirada diferente a la soledad (domingo 28); y Sòmion, La ciudad de los oficios imposibles, con la que la compañía El que ma queda de teatre habla de perseguir los sueños (lunes 29).

El broche al programa especial de Navidad lo pondrá la compañía Eléctrico 28, reconocida con el Premio Ojo Crítico de Teatro 2024. El martes 30 de diciembre pondrá en escena Komunumo, una fábula llena de humor y sorpresas que recuerda la importancia de cuidarse entre generaciones.

Komunumo, espectáculo que se podrá disfrutar en SCNAFamiliar dentro de la programación del LAVA Fotografía cedida por la Fundación Municipal de Cultura a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

SCNAFamiliar en 2026

El año 2026 comienza con espectáculos premiados en la última edición de los FETEN. Así, el domingo 18 podrá verse Tumbalafusta, pieza que, premiada como Mejor espectáculo de teatro de objetos, atraviesa temas fundamentales como la amistad o el paso del tiempo con la madera como elemento protagonista.

Una semana después, el domingo 25, será el turno de Matres, una historia sobre la maternidad laureada con el premio FETEN 2025 a la Mejor Autoría, entre otros reconocimientos.

Cuatro serán las propuestas del mes de febrero. La primera llegará de la mano de Cal teatre, que invita a reflexionar sobre cómo el punto de vista depende del lugar que ocupa cada persona en Juego de Sillas.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo descubrirán razones para celebrar la vida con una fusión de música popular, circo y paisajes del Siglo de Oro en Farra, mejor espectáculo musical en los Max. El espíritu festivo continuará con la fiesta de ‘CarnaVall’ y el grupo Arigato, especializado en canciones interactivas y originales bailes.

El último trabajo de la compañía cartagenera Onírica mecánica, Verne, producido con el acompañamiento del LAVA; sobrevolará, el 22 de febrero, el universo de las novelas de Julio Verne.

Diferentes disciplinas, lenguajes y temáticas pasarán por la Concha Velasco en marzo. El mes comenzará a ritmo del Bolero de la compañía francesa DK59, una revisión a la conocida pieza de Ravel que destaca la vitalidad y la energía que emana de la obra original.

Habrá, también, títeres con Baychimo Teatro y su último trabajo, El árbol rojo, que recuerda que la senda vital de cada uno está plagada de actos heroicos; y con La Tendía, que acercará a Valladolid una singular propuesta de títeres y objetos, con dos premios Azahar, La isla de las cosas perdidas.

En marzo también se celebrará el Día Mundial del Teatro Infantil y Juvenil con la compañía salmantina La Chana Teatro y su particular propuesta de teatro de objetos Vulgarcito.

Abril será un mes de tintes circenses con la celebración del Día Mundial del Circo. Así, el día 12 se representará el espectáculo de clown Embolic, de Pau Palaus, que provoca las ganas de jugar a través del gesto y la mirada.

En esta misma celebración se enmarcarán las tres funciones (repartidas entre el sábado 18 y el domingo 19) de O’rage, pieza de circo contemporáneo que sumergirá al espectador en un combate poético, musical y físico entre el protagonista y la lluvia que lo persigue. El mes se cerrará con La idea brillante (que al principio no lo era), en la que Marga Socias invita a descubrir cómo las pequeñas ideas pueden transformarlo todo.

Con motivo del Día Internacional de la Danza, el LAVA recibirá, el domingo 3 de mayo, a Violeta Borruel, que se inspira en el paisaje acuático en su pieza Blu. Bajará el telón de la nueva temporada de SCNAFamiliar Txema Muñoz. Humor gestual, magia y el encanto del cine mudo se dan la mano en Lumière, una propuesta entrañable que pondrá el broche de oro al programa familiar del LAVA el domingo 10 de mayo.

Precios y abonos

El programa SCNAFamiliar ofrece al público la posibilidad de configurar su propio abono eligiendo cualquier obra (menos el programa de Navidad, Carnaval, Farra y O’Rage) para adaptarlo a sus gustos, intereses y situación.

Se ofrecen dos modalidades: Abono 10, que permite la selección de diez propuestas; y Abono 6, que posibilita elegir seis obras. Las familias abonadas podrán, además, disfrutar de precios especiales en las entradas tanto de Farra como de O’Rage, que podrán adquirir desde diez y cinco euros, respectivamente.

La campaña de abonos se abrirá este jueves, 18 de septiembre, con el periodo de renovación, hasta el sábado 20; y continuará con la emisión de nuevos abonos a partir del martes 23. Para facilitar la organización de las familias, los nuevos abonos podrán adquirirse a lo largo de toda la temporada.

Por su parte, la venta de entradas se abrirá el martes 30 de septiembre tanto en la página web lavavll.es (servicio con recargo) como en la taquilla. El precio general de las localidades es de 5,50 euros (salvo Farra -15 euros- y O’Rage – 10 euros-) y se ofrecen descuentos para personas en situación de desempleo, familias numerosas y grupos escolares, de asociaciones culturales y de AMPAS.